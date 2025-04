Universitario de Deportes perdió 1-0 ante River Plate en el arranque de la Copa Libertadores y se quedó con las ganas de celebrar ante su gente debido al gol del chileno Paulo Díaz. Si bien en el primer tiempo, el Millonario fue ampliamente superior, en el complemento la 'U' mejoró bastante y tuvo algunas situaciones para empatar el encuentro.

Dentro de estas últimas, hubo una jugada en particular que pasó inadvertida por el trámite del partido, pero que un fanático crema logró captar, pues José Rivera sufrió hasta una doble falta en el área chica antes de que Franco Armani se lo llevase de encuentro. Para sorpresa de todos, ni el árbitro Gustavo Tejera se dio cuenta, ni mucho menos las cámaras del VAR.

Pelota para a favor de Universitario. El balón fue directo hacia el área de River Plate, precisamente a donde estaba el 'Tunche'. No obstante, el atacante merengue no llegaría a conectar el esférico, pues primero sufrió el agarrón Martínez Quarta y después apareció Germán Pezzella a propinarle codazo directo en el rostro. Finalmente, Franco Armani se lo terminaría por llevar por delante.

Esto sucedió mientras se disputaban los minutos de descuento del partido. El juez principal, Gustavo Tejera, cobró una falta en ataque y después amonestó al portero de River por querer levantar a José Rivera. Lo más sorprendente de esta jugada es que el VAR no la revisó, ni mucho menos llamó al árbitro para que se acercase a las pantallas para que lo vea, tal como sucedió con la falta de Alex Valera que podía haber sido expulsión.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre el arbitraje?

En cuanto al partido, Fabián Bustos expresó su molestia por el arbitraje: "La frustración se produce cuando ves que hay cosas que empiezan a equilibrarse para un lado y para otro no hay la misma justicia". Finalmente, aseguró que sus dirigidos no pudieron rendir al cien por ciento: "Vuelvo a decir: no estuvimos al 110%, porque si hubiéramos entrado como en el segundo tiempo… hasta en la jugada del gol hay un empujón en la zona, pero son cosas que no quiero sonar a excusa".