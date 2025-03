El último fin de semana, Alianza Lima perdió 3-0 frente a ADT por la fecha 6 de la Liga 1 2025 y registró su segunda derrota en lo que va del Torneo Apertura. Este partido estuvo envuelto en una polémica debido al viaje que tuvo que hacer el plantel blanquiazul para llegar a Tarma. Los íntimos llegaron a Jauja el mismo día del encuentro en un vuelo chárter y rápidamente partieron rumbo al estadio. Esto se dio luego de que la Liga 1 negara, un día antes, la solicitud que hizo la institución victoriana para postergar el cotejo debido al cierre del aeropuerto de la ciudad. Uno de los que se refirió a este tema fue Diego Rebagliati.

En la última edición del programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo aseguró que el principal problema que tuvo Alianza Lima en esta derrota no fue el viaje en sí, sino la incertidumbre que vivieron antes del viaje, algo que, de alguna u otra manera, influye en la planificación del partido.

Diego Rebagliati se refirió a la derrota de Alianza Lima ante ADT

"Para mí el gran problema no fue el viaje, sino toda la incertidumbre que se generó previo al viaje, que no te permite planificar el partido con calma y tranquilidad. Estás en el dilema si juegas o no, si te postergan el partido o no, si la carretera está cerrada y no van a llegar los árbitros o la televisión. Entonces, toda esa incertidumbre ligada al partido no te termina ayudando. Después, el viaje es complicado, pero fueron en avión", dijo.

Luego, el comunicador remarcó que los tarmeños se llevaron una justa victoria ante los íntimos y cuestionó algunas decisiones que tomó Néstor Gorosito para este cotejo.

"El partido lo gana con toda justicia ADT, juega y hace mal el partido Alianza Lima. No me queda claro algunas decisiones de Gorosito, como por qué cambio la pareja de centrales. Está claro que (este tema de la logística) es parte del campeonato", acotó.

PUEDES VER: Árbitro metió temible patada de lucha libre para evitar ser agredido y partido se suspendió en la Copa Perú

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Libertad por la Copa Libertadores 2025?

El siguiente encuentro de Alianza Lima está pactado frente a Libertad de Paraguay, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo el martes 1 de abril a las 9:00 p. m. (hora de Perú).