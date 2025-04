Estamos cerca del debut de los merengues en la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Fabián Bustos vuelven al torneo internacional para tratar de hacer historia y dejar el nombre del Perú en lo más alto. En su primero cotejo, Universitario de Deportes deberá recibir en el estadio Monumental U a River Plate por el grupo B.

A raíz de ello, Toca y Pasa Perú tuvo una charla entretenida con Josepmir Ballón, exjugador de Alianza Lima y River Plate, equipo que se cruzará ante la 'U' esta noche en Lima. El exdefensor de los millonarios destacó que el favoritismo de los argentinos son solo creencias de cada uno, ya que Universitario llega en grandes condiciones para poder hacer un gran partido y quedarse con los 3 puntos.

Josepmir Ballón no ve como favorito a River Plate ante Universitario

El jugador de 37 años destacó que, la base de 3 años que hizo Universitario de Deportes, los ayudó a crecer futbolísticamente y que tienen posibilidades de ganarle al equipo de Marcelo Gallardo este miércoles 2 de abril a las 7.30 p.m.

"Que lo sigan viendo así. Si ellos creen que la 'U' es un rival accesible, que lo vean así. La 'U' no es un rival accesible. Tiene buen equipo, muy difícil. Tiene una base de 3 años o algo más. Que lo sigan viendo por debajo, pero que demuestren en el campo que no son los millones los que juegan, sino los jugadores", respondió el exseleccionado nacional.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre el 'muñeco' Gallardo?

Fabián Bustos expresó su profunda admiración por Marcelo Gallardo, a quien considera uno de los mejores entrenadores en la historia de la Copa Libertadores, junto con Abel Ferreira. Aunque nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a él directamente, Bustos ha observado su trayectoria y destaca la calidad de su trabajo.

"Nunca lo enfrenté. Me ha tocado enfrentar a grandes entrenadores. Siempre lo dije, cuando me ha tocado estar en Libertadores para mí Abel Ferreira y Marcelo Gallardo son los dos mejores entrenadores del fútbol sudamericano. Ahora me toca enfrentarlo, ojalá que lo hagamos bien. Estoy convencido. Un gusto enfrentar a los mejores", declaró el entrenador de la 'U'.