A pocas horas del debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Fabián Bustos brindó una entrevista a la página de la Conmebol y habló sobre lo que será el partido de Universitario de Deportes ante River Plate por la primera fecha del grupo B. Asimismo, no dejó de lado la admiración que tiene por Marcelo Gallardo, entrenador del cuadro argentino.

Universitario de Deportes enfrentará a River Plate esta noche a las 7.30 p.m. (hora peruana) y 9.30 p.m. (hora argentina) en el estadio Monumental U. Los cremas regresan a la Copa Libertadores y mantienen la ilusión y la fe intacta para lograr buenos resultados en esta nueva edición.

Fabián Bustos declara su admiración a Marcelo Gallardo

Fabián Bustos confiesa que siente admiración por Marcelo Gallardo. A pesar de que nunca lo enfrentó, vio su trabajo y lo considera uno de los dos mejores directores técnicos que ha tenido la Copa Libertadores junto a Abel Ferreira.

"Nunca lo enfrenté. Me ha tocado enfrentar a grandes entrenadores. Siempre lo dije, cuando me ha tocado estar en Libertadores para mí Abel Ferreira y Marcelo Gallardo son los dos mejores entrenadores del fútbol sudamericano. Ahora me toca enfrentarlo, ojalá que lo hagamos bien. Estoy convencido. Un gusto enfrentar a los mejores", declaró el entrenador de la 'U'.

¿Dónde ver el Universitario vs River Plate por la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Universitario y River Plate será transmitido oficialmente por ESPN 7 en Perú y el resto de Sudamérica, exceptuando Argentina. Reconocida por su trayectoria en la cobertura de torneos internacionales, la cadena deportiva ofrecerá a los espectadores una producción de alta calidad. Por otro lado, en Argentina, este emocionante duelo estará disponible a través de Telefe, en señal abierta, y Fox Sports, en televisión por cable.

¿Cómo ver online el Universitario vs River Plate?

Los aficionados que opten por disfrutar del partido entre Universitario y River Plate vía streaming podrán hacerlo a través de Disney+, siempre que cuenten con una suscripción activa. Esta opción brinda la comodidad de seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet. Además, Pluto TV se suma a la transmisión de este emocionante duelo correspondiente a la fecha 1 de la Copa Libertadores.