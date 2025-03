Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid y máximo goleador del fútbol con 930 goles, sorprendió a la comunidad del fútbol al anunciar que será un personaje del nuevo juego de lucha Fatal Fury: City of the Wolves. A través de su cuenta de X, el futbolista portugués se refirió a su nueva aparición en dicha plataforma.

Ronaldo, futbolista de 40 años, anunció la fecha en la que aparecerá su personaje en el juego de lucha "¡Divirtámonos el 24 de abril!", afirmó el atacante del Al Nassr a través de su cuenta de X.

En su cuenta oficial de X, Cristiano Ronaldo anunció que su personaje aparecerá en un nuevo videojuego llamado Fatal Fury. El atacante consideró que "es una gran noticia" para el mundo deportivo.

"¡Hoy les comparto una gran noticia! ¡Seré un personaje del nuevo juego de lucha FATAL FURY: City of the Wolves! ¡Divirtámonos el 24 de abril!", mencionó 'CR7' a través de su cuenta de X.

¿Qué es Fatal Fury y cuándo se estrenará?

Tras un largo período de ausencia, SNK ha anunciado el lanzamiento de "Fatal Fury: City of the Wolves", un juego de lucha. Este nuevo título, que es la continuación del videojuego "Garou: Mark of the Wolves", está programado para lanzarse el 24 de abril del presente año. Estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC.

Cabe recalcar que el primer juego de la serie, "Fatal Fury: King of Fighters", se estrenó en 1991 para la plataforma Neo Geo. Esta saga introdujo a personajes legendarios como Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi, quienes se embarcaron en una búsqueda de venganza contra el criminal Geese Howard.

¿Cuáles son los próximos juegos de lucha que se estrenarían en 2025?

