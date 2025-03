Este martes 25 de marzo, Perú afrontará uno de los encuentros más importantes de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Tras su victoria por 3-1 contra Bolivia, el equipo de todos se colocó en la penúltima casilla y mantiene viva la ilusión con miras a la siguiente Copa del Mundo. Ahora, la selección peruana enfrentará a Venezuela y no solo tiene la gran posibilidad de escalar posiciones, sino también de superar a la Vinotinto. Para este partido, Óscar Ibáñez dispondrá de un equipo titular similar al que alineó ante la Verde, pero con tres modificaciones.

Uno de los que se refirió a esta alineación del combinado peruano ante la Vinotinto fue Diego Rebagliati. El comentarista deportivo, que se encuentra en Maturín, aseguró que lo que le gusta del técnico Óscar Ibáñez es que no improvisa mucho, sino que es práctico.

Diego Rebagliati se refirió al equipo titular de Perú ante la Vinotinto

El comunicador aseguró que, para no sacar a Luis Abram de la alineación, lo pondría de lateral por la banda izquierda, pero que en general la formación está bien planteada.

"A mí me gusta que Óscar no inventa demasiado. Yo soy un loco, yo lo hubiera puesto, de repente, a Luis Abram de lateral izquierdo para no sacarlo e intentar un cambio más adelante, pero está bien, es el equipo que hace más sentido", señaló en el programa streaming 'D&T'.

Además, Diego Rebagliati resaltó el carácter ofensivo del 11 de Perú y elogió a Paolo Guerrero. "Me gusta que ponga a los tres delanteros, los 4 de arriba son rápidos. Paolo jugó muy bien le otro días de espaldas, conectó muy bien con los jugadores rápidos que tiene a los costados y eso me da tranquilidad que Guerrero está para 70' minutos", acotó.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela?

El choque entre la Bicolor y la Vinotinto se disputará este martes 25 de marzo a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora venezolana) y será transmitido por la señal de América TV, ATV y Movistar Deportes.