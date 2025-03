Ricardo Gareca, actual seleccionador nacional de Chile, atraviesa días determinantes en su ciclo al mando de La Roja. A pesar de los malos resultados en las Eliminatorias 2026, el estratega argentino aseguró sentirse cómodo en el cargo, aunque evitó adelantarse a cualquier decisión relacionada con su futuro. Todo indica que el duelo ante Ecuador marcará un antes y un después para su continuidad.

Con la selección de Chile ubicada en la parte baja de la tabla y sin margen para más tropiezos, la presión se intensificó. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya programó una reunión clave posterior al encuentro frente al conjunto ecuatoriano. En ella, los dirigentes evaluarán la gestión de Gareca y decidirán si continuará al frente del proyecto rumbo al Mundial.

Ricardo Gareca habla sobre su futuro como DT de Chile

Durante la última conferencia de prensa previa al compromiso frente a Ecuador, Ricardo Gareca respondió con serenidad sobre las especulaciones que giran en torno a su permanencia como director técnico de la selección de Chile. Aunque no brindó respuestas concluyentes, dejó claro que su atención está completamente centrada en el presente.

“Mi misión es ir paso a paso, no me adelanto a este pronóstico o suposición que puede darse como no. Prefiero ir paso a paso, sacarme este partido de encima y bueno, tengo la expectativa, esperanza, ilusión, fe y confianza que podemos sacar este partido encima y por ahí a lo mejor todo cambia. No me gustaría meterme en un terrero de suposiciones”, indicó el argentino.

“Lo que menos quiero es que se viva una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol, porque he manifestado un deseo. Me siento cómodo, nos gusta el país, lo que vemos en Pinto Durán, me gustan los jugadores que hay. Es un deseo personal (quedarse como DT de Chile), pero ya entrar a un terreno determinante, se puede malinterpretar las cosas”, añadió.

Finalmente, expresó que lo único que quiere por el momento es concentrarse en el duelo ante Ecuador. “Entiendo la presión que hay, pero lo que quiero es que haya un ambiente tranquilo y podamos desarrollarnos con tranquilidad. Estoy mentalizado en el partido del martes, más que nada”, aseveró Gareca.

ANFP convoca a reunión de emergencia para evaluar gestión de Ricardo Gareca

La derrota ante Paraguay por 1-0 encendió las alarmas en la ANFP, que no tardó en mover fichas. Según Rodrigo López, periodista de DSports, el presidente del organismo, Pablo Milad, convocó a una reunión de emergencia que se llevará a cabo una vez concluido el encuentro ante Ecuador. En dicha cita se analizarán los resultados del proceso liderado por Ricardo Gareca y se tomará una decisión respecto a su futuro inmediato.

“Este miércoles 26 de marzo, independiente del resultado entre La Roja y Ecuador la directiva de la ANFP encabezada por Pablo Milad tendrán reunión clave con Ricardo Gareca para evaluar su futuro”, señaló el comunicador.