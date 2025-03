La selección chilena sufrió un duro golpe en su visita a Asunción, donde cayó 1-0 ante Paraguay por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, lo que la dejó en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 9 puntos. Este resultado ha generado un clima de incertidumbre respecto al futuro del entrenador argentino Ricardo Gareca quien ha sido cuestionado por su gestión al mando de la Roja. Uno de los que fue consultado sobre ese tema fue Pablo Milad, presidente de la ANFP.

La próxima cita ante Ecuador se presenta como una oportunidad crucial para Ricardo Gareca, quien ha dirigido 7 partidos en las Eliminatorias, logrando solo una victoria, un empate y cinco derrotas. Tras el cotejo en el Estadio Defensores del Chaco, Pablo Milad conversó con la prensa.

¿Qué dijo el presidente de la ANFP sobre Ricardo Gareca tras la derrota de Chile ante Paraguay?

"Esto se va analizando partido a partido, ningún técnico quiere perder y menos cuando hay todo un país detrás esperando un buen resultado. Lamentablemente, esto hay que analizarlo partido a partido", dijo el directivo.

Al ser consultado sobre si el choque ante Ecuador el próximo martes será decisivo no solo para la selección chilena, sino para el futuro de Ricardo Gareca, Pablo Milad aseguró que se va a analizar la situación. No obstante, fue enfático en señalar que no hay otra opción que solo ganar.

"Eso hay que verlo, analizarlo, hay que esperar el partido, tiremos buenas vibras para ese partido. Hay que ganarlo sí o sí, no tenemos otra opción, ya no tenemos otra opción. Si lo ganamos, después empecemos con la calculadora e ir viendo cómo podemos llegar al repechaje. Hay que esperar este partido que viene ahora que es es importante para ver qué sucede y ver si se comprime la tabla, si no hay resultados que nos alejen. Estoy triste por este resultado, le pido disculpas a la gente, porque todos esperamos que gane Chile, más yo que soy el presidente de la Federación. Hacemos todo el esfuerzo posible a las peticiones sobre lo que necesitan los jugadores y el cuerpo técnico para que ellos puedan andar bien", agregó.

Un panorama complicado para Ricardo Gareca en Chile

