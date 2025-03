Ricardo Gareca podría dejar de ser el técnico de la selección de Chile luego que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, convocara una reunión de emergencia tras el duelo que sostendrá La Roja ante Ecuador. Según indicó el periodista de DSports Chile, Rodrigo López, el máximo ente del fútbol de dicho país evaluará el futuro del ‘Tigre’ al frente del combinado sureño, luego de su mala campaña en las Eliminatorias 2026, donde ocupa el último lugar de la tabla de clasificación.

Esta reunión se llevará a cabo independientemente del resultado entre La Roja y la Tri, por lo que no se descarta que un probable triunfo sea vital para la estadía de Gareca, por lo menos, hasta la próxima fecha doble. Actualmente, Chile se encuentra en el puesto 10 de las Eliminatorias con apenas nueve unidades.

ANFP convoca a reunión de emergencia para definir futuro de Ricardo Gareca

El último sábado, el periodista de DSports, Rodrigo López, informó que Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) convocó a una reunión de emergencia para hacer un balance de la gestión de Ricardo Gareca al frente de la selección chilena. Esta asamblea, que estará encabezada por su presidente, Pablo Milad, se llevará a cabo luego del encuentro por Eliminatorias frente a Ecuador.

“Este miércoles 26 de marzo, independiente del resultado entre La Roja y Ecuador la directiva de la ANFP encabezada por Pablo Milad tendrán reunión clave con Ricardo Gareca para evaluar su futuro”, sostuvo el comunicador en su cuenta de X.

Al frente de la selección chilena, Ricardo Gareca dirigió, hasta la actualidad, nueve partidos oficiales entre Eliminatorias y Copa Amércia, de los cuales solo ganó una vez: ante Venezuela por 4 a 2. En los duelos restantes, el ‘Tigre’ registra seis derrotas y dos empates, lo que generó los reclamos de los hinchas, quienes piden su salida de La Roja.

Presidente de la ANFP se pronunció tras derrota de Chile ante Paraguay

Chile cayó 1 a 0 ante Paraguay el último jueves por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Luego del partido, Pablo Milad brindó declaraciones a la prensa y dio sus impresiones sobre el futuro de La Roja en el torneo. Asimismo, respondió las consultas sobre si el duelo ante Ecuador sería clave para que Ricardo Gareca se mantenga en el banquillo chileno.

“Eso hay que verlo, analizarlo, hay que esperar el partido, tiremos buenas vibras para ese partido. Hay que ganarlo sí o sí, no tenemos otra opción, ya no tenemos otra opción. Si lo ganamos, después empecemos con la calculadora e ir viendo cómo podemos llegar al repechaje. Hay que esperar este partido que viene ahora que es es importante para ver qué sucede y ver si se comprime la tabla, si no hay resultados que nos alejen”, inició.

“Estoy triste por este resultado, le pido disculpas a la gente, porque todos esperamos que gane Chile, más yo que soy el presidente de la Federación. Hacemos todo el esfuerzo posible a las peticiones sobre lo que necesitan los jugadores y el cuerpo técnico para que ellos puedan andar bien”, sostuvo Milad.