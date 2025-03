En la previa del Perú vs Bolivia, una de las polémicas más mediáticas fue la presunta mala relación entre Álex Valera y Paolo Guerrero. Esta polémica inició luego de que el periodista Gonzalo Núñez deslizó la idea de que el delantero crema no quiso ser convocado a la selección peruana por la presencia del 'Depredador'. Ante esta situación, uno de los que no se guardó nada fue el 'Puma' Carranza.

El ídolo de la 'U' no tuvo pelos en la lengua y fue directo con su consejo a Álex Valera. En concreto, considero que es sano resolverlo y que las cosas quedan claras por el bien de la selección peruana. Además, así se evitaría que el tema se agrande aún más.

¿Qué le aconsejó el 'Puma' Carranza a Álex Valera tras presunto pleito con Paolo Guerrero?

"Guerrero está saliendo a hablar, y Valera también tendría que salir a hablar. (...) Si yo tengo problema con él, lo llamo, lo digo y listo", fue lo que sostuvo Carranza en la última edición del programa 'La Interna' del canal de YouTube 'Trivu'.

Asimismo, el 'Puma' trajo a memoria que él también tuvo que pasar por situaciones complicadas durante su etapa como futbolista. Sin embargo, su forma de solucionarlo era conversándolo directamente con la persona involucrada.

"Yo tenía problemas con un compañero. Dije eso en los medios, le decía al entrenador también lo que pasaba y listo. Hay que poner las cosas bien claras, y listo. Eso es lo mejor, ya Guerrero salió a hablar, quieras o no", añadió.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su presunta mala relación con Álex Valera?

El último viernes, Paolo Guerrero brindó una conferencia de prensa y aprovechó para hablar sobre el tema Álex Valera. El ‘Depredador’ afirmó que tiene una buena relación con el jugador crema y que la razón por la que solicitó no ser convocado no se debe a algún tipo de enemistad.

“Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario y le pregunté, porque revisando Instagram vi el comentario de una persona que tiene algo personal conmigo, pero igual no le doy ‘bola’. Le hice la pregunta porque igual me preocupó, pero me dijo que no, que era otro el motivo por el que Alex (Valera) no está aquí”, sostuvo.

“Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él, jugamos juntos en el último partido de la selección y me preocupó mucho de lo que se estaba diciendo. Si Alex escucha esto me gustaría que lo pudiera aclarar porque esta persona tiene algo personal conmigo, todo el mundo lo sabe. Todas esas críticas las dejo de lado porque no me suman, las tomo como de quien viene”, agregó.