A solo dos días del Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026, el gerente de selecciones de la Verde confesó que no pudieron hacer reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional y que tuvieron que trabajar en el estadio de Alianza Lima.

Carlos Pino, directivo de la selección boliviana, habló con los medios peruanos y expresó su molestia porque recibió un correo de última hora que los obligó a cambiar toda la logística.

"El estadio no está en las mejores condiciones, hablo del campo de juego. Esto nos cambia un poco todo porque fue de a última hora que nos llegó un correo donde se suspende todo. Eso lo recibí a las 5.00 p. m. aproximadamente y ahí tuvimos que cambiar toda la planificación", empezó declarando el gerente de selecciones de Bolivia.

Pino señaló también que en el comunicado les indicaron que se encuentran realizando trabajos en la cancha del Nacional para que llegue en óptimas condiciones para el partido: "Esperamos que los trabajos que hagan mañana sirvan para poder desarrollar un buen fútbol".

Finalmente, el directivo de la selección boliviana aseguró que esta medida no fue algo "injusta", porque a ambos equipos "se nos ha prohibido entrenar. No hay más polémica que dar. Es lo que está contemplado dentro del reglamento. Bolivia no es favorito, venimos a hacer un gran partido. Tenemos nuestras armas, ellos también la tienen y será un lindo partido de clasificatoria".

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El compromiso entre Perú vs Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está pactado para el próximo jueves 20 de marzo.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El horario pactado para el Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 se jugará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora boliviana).