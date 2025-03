Perú renueva la ilusión y esta noche sale por el triunfo ante Bolivia por las Eliminatorias

¡Todos somos Perú! Arrancamos el último año de Eliminatorias y pese al mal momento que se vive, el hincha no ha perdido la fe y bajo la dirección técnica interina de Óscar Ibáñez, se ha renovado esa ilusión con el objetivo de llegar al Mundial Norteamérica 2026.

El partido de hoy ante Bolivia en el Estadio Nacional (8:30 p.m.) no es uno más, es la última oportunidad que tenemos para alcanzar ese anhelado séptimo puesto que nos permita luchar por el repechaje. Ibáñez ha hecho una mezcla de jugadores con experiencia junto a jóvenes que desde hace mucho tiempo pedían una oportunidad y hoy estarán a la expectativa por sumar minutos.

En el último entrenamiento en la Videna, el estratega interino utilizó un 4-3-3 que repetiría ante los altiplánicos, dejando atrás el 3-4-3 que imponían los extécnicos Juan Reynoso y Jorge Fossati. Pedro Gallese es inamovible bajo los tres palos. La línea defensiva estará comandada por Luis Advíncula y Miguel Trauco por las bandas. Renzo Garcés reemplazará al suspendido por tarjetas amarillas Carlos Zambrano y estará acompañado de Luis Abram. En la volante se ubicarán Renato Tapia, Sergio Peña y André Carrillo, este último de gran presente en el Corinthians de Brasil. En la ofensiva Andy Polo (derecha) y Bryan Reyna (izquierda) serán los extremos, dejando como único punta al goleador de Alianza Lima, Paolo Guerrero.

“Revisando las estadísticas encontramos jugadores que superan los 100 partidos con la selección mayor, y si a ello le sumamos que están en un buen nivel, nos deja una tranquilidad importante para encarar estos dos partidos de Clasificatorias. No cualquier selección tiene esta experiencia, y no tengo duda que lo harán notar en la cancha”, dijo Ibáñez previo al partido de hoy.

El estratega también se refirió al mal estado del campo de juego del Estadio Nacional y remarcó que esa situación se presenta para ambos equipos. “Pensamos que el campo de juego estaba en mejores condiciones, ayer (martes) nos movimos un poco y no está en su mejor forma. Es una situación que se presenta para ambos equipos, hubiéramos querido tener otro campo, pero ya está, ya no llega. Evitamos ir a pisarlo para que no pueda estar en peores condiciones”, añadió el argentino.

El conjunto boliviano, por su parte, marcha en la séptima casilla con 13 puntos y llega confiado en robar puntos en Lima. “Bolivia debe ir a buscar los puntos, tiene todo para ganar. Pero debemos mantenernos aplicados, cumplir con lo que hemos planteado. Este partido es fundamental, y esperamos que los puntos vengan con un buen rendimiento”, sostuvo el técnico Óscar Villegas.