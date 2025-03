Kylian Mbappé comanda el ataque de Francia ante Croacia por la Liga de Naciones

Las llaves de estos cuartos de final ida de la Liga de Naciones nos regalan un partido que tranquilamente podría ser el de una final, tal y como sucedió hace algunos años en el Mundial de Rusia 2018. Francia, con el regreso de Kylian Mbappé en el ataque, visita el Estadio Poljud para enfrentar al local Croacia del experimentado volante Luka Modric (2:45 p.m.).

El atacante del Real Madrid volvió a una convocatoria luego de seis meses. Se habló de falta de compromiso con su país y hasta de una discusión con el técnico Didier Deschamps, algo que tras el llamado fue completamente descartado.

“Era importante volver con la selección, de jugar, de marcar. Es un partido importante. Es el objetivo: ganar. No me preocupa mi racha de goles con Francia. Lo que me concierne es ganar el partido y llegar a la ‘Final Four’ con Francia de la Nations League”, comentó el jugador del Real Madrid, quien se volverá a encontrar con su compañero Luka Modric.

A pesar de sus 39 años y de haber perdido la condición de titular indiscutible en el cuadro español, el menudo centrocampista nacido en Zadar sigue siendo importante para su selección, con quien sabe que tiene una deuda muy grande.

Con los madridistas es el jugador con más títulos en la historia (28, de ellos 6 Ligas de Campeones). El ganador del Balón de Oro en 2018 aún no ha conquistado trofeo alguno con su nación, por lo que espera dar la sorpresa y meterse en el ‘Final Four’.