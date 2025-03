[GEN TV] Paraguay vs Chile EN VIVO HOY: horario, historial y pronóstico para ver partido por las Eliminatorias

¿Dónde ver Paraguay vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026? El equipo de Ricardo Gareca visitará a los de Gustavo Alfaro en un duelo clave para meterse a zona de clasificación para la próxima Copa del Mundo. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 8.00 p. m. (hora paraguaya), y la transmisión estará a cargo de la señal de GEN TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Actualmente, la Albirroja se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con 17 puntos, mientras que la Roja se sitúa en el penúltimo puesto, con solo 9 unidades y fuera del puesto de repechaje.

Paraguay vs Chile: ficha del partido

Partido Paraguay vs Chile ¿Cuándo? Jueves 20 de marzo ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora paraguaya y chilena) ¿En qué canal? GEN TV ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco

¿A qué hora juegan Paraguay vs Chile?

En territorio albirrojo, el choque entre Paraguay vs Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará a partir de las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 21).

¿Dónde ver Paraguay vs Chile EN VIVO?

Para sintonizar el cotejo entre Paraguay vs Chile en suelo guaraní, deberás acceder a la señal de GEN, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Cómo ver Paraguay vs Chile por GEN TV?

TIGO DTH: canal 12 SD

PERSONAL TV: canal 12 SD

FLOW: canal 12 HD

CLARO DTH: canal 16 HD.

¿Dónde ver Paraguay vs Chile por internet ONLINE GRATIS?

Para ver el encuentro entre Paraguay vs Chile por internet, debes ingresar a la señal de gen.com.py. Asimismo, a través de La República Deportes podrás seguir el minuto a minuto ONLINE y el video de todos los goles de este choque correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Paraguay vs Chile: alineaciones posibles

Paraguay: Roberto Fernández; Junior Alonso, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Velásquez; Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Miguel Almirón, Diego Gómez; Julio Enciso y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Roberto Fernández; Junior Alonso, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Velásquez; Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Miguel Almirón, Diego Gómez; Julio Enciso y Antonio Sanabria. Gustavo Alfaro. Chile: Brayan Cortés; Gabriel Suazo, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Felipe Loyola; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay vs Chile: historial reciente

Conoce cómo quedaron los 5 últimos partidos entre ambas escuadras. Chile registra un saldo favorable con 4 triunfos, un empate y ninguna derrota.

Chile 3-0 Paraguay | 11 de junio de 2024 | Amistoso

Chile 0-0 Paraguay | 16 de noviembre de 2023 | Eliminatorias Mundial 2026

Chile 3-2 Paraguay | 27 de marzo de 2023 | Amistoso

Paraguay 0-1 Chile | 11 de noviembre de 2021 | Eliminatorias Qatar 2022

Chile 2-0 Paraguay | 10 de octubre de 2021 | Eliminatorias Qatar 2022.

Paraguay vs Chile: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Paraguay parte como favorita para imponerse a Chile debido principalmente a su localía.