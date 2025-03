Boca Juniors sufrió un drástico cambio luego de ser eliminado de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en la mítica Bombonera. La caída frente a los dirigidos por Néstor Gorosito fue un punto de quiebre para que los de Fernando Gago encuentren su mejor versión en la Liga Profesional Argentina.

En su reciente aparición, el conjunto xeneize no tuvo problemas para imponerse 4-0 a Defensa y Justicia, con un gol de Edinson Cavani, y se ubica en la punta de la zona A del certamen local.

Hinchas de Boca se acuerdan de Alianza tras nueva goleada en Argentina

Al ver el gran nivel que viene mostrando Boca Juniors, para sus aficionados fue inevitable no recordar lo acontecido frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Como se recuerda, los íntimos se ganaron por penales en la Bombonera y dejaron al gigante argentino afuera de toda competición Conmebol.

"No puedo creer que boquita esté buscando todos los goles y vayamos ganando 4-0. Era con Alianza Lima", "El equipo se está acostumbrando a ganar. Sexta victoria consecutiva y no es casualidad, esto empezó frente a Independiente Rivadavia. El DT se terminó de convencer post Alianza Lima", "El Boca de Gago estuvo seis meses de vacaciones, perdió contra Alianza Lima de local y se quedó sin ninguna copa internacional en el año. Recién ahora está jugando bien", "Se entendió que era contra Alianza Lima. A todos nos dolió quedar afuera. Disfruten, aunque sea esto, porque si no van a morir amargados", "A Alianza Lima había que meterle los goles", "Era contra Alianza Lima. Mañana a mirar el sorteo de las copas por TV", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cómo quedó la serie entre Alianza Lima y Boca Juniors?

Luego de igualar 2-2 en el global, Alianza Lima venció 5-4 en penales a Boca Juniors en la Bombonera. Con este resultado, los blanquiazules avanzaron a la fase 3, instancia en la que eliminaron a Deportes Iquique y clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores.