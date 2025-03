Canal confirmado del Paraguay vs Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

Paraguay y Chile se preparan para un duelo clave en las Eliminatorias 2026, con ambos equipos buscando sumar puntos importantes en la lucha por un boleto a la próxima Copa del Mundo. Este enfrentamiento por la fecha 13 será crucial para definir las posiciones en la clasificación sudamericana. Con la competencia cada vez más reñida, la presión sobre ambos conjuntos es evidente, y la emoción está a flor de piel en sus respectivos seguidores.

El partido se perfila como un verdadero espectáculo deportivo, con jugadores clave como Arturo Vidal y Miguel Almirón, quienes podrían ser fundamentales en este choque de titanes. Además, se espera que el juego sea transmitido por diversos medios de comunicación, para ofrecer varias opciones para seguirlo en vivo.

¿Dónde ver Paraguay vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

Si te preguntas dónde ver el esperado Paraguay vs Chile, te alegrará saber que este importante partido será transmitido por las señales más importantes de cada país. En suelo guaraní, este duelo se podrá ver a través de GEN y Unicanal, mientras que en tierras sureñas, se transmitirá mediante Chilevisión. ¿Te encuentras en otro país y quieres ver este compromiso? Aquí te mostramos las señales encargadas de llevarte todas las incidencias:

Argentina: TyC Sports

Colombia: Caracol y RCN

Perú: GOLPERÚ

Uruguay: AUFTV, DSports, AntelTV.

¿Cómo ver Paraguay vs Chile ONLINE y GRATIS?

Si no tienes acceso a la televisión por cable o satélite, no te preocupes. Existen opciones para ver Paraguay vs Chile online, como las plataformas de streaming de GEN y Unicanal, así como el anal de YouTube, Versus, en Paraguay. Por su parte, MiCHV, el canal de YouTube de Chilevisión y Disney+ trasmitirán este importante duelo en Chile.

En caso no puedas acceder a ninguna de estas opciones, puede seguir este cara a cara de forma gratuita por La República Deportes, que te llevará la información completa sobre este cotejo. Con imágenes y videos, te brindaremos una cobertura especial de la previa, el minuto a minuto y el postpartido.

¿Cuándo juega Paraguay vs Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias?

El esperado choque entre Paraguay y Chile está programado para el jueves 20 de marzo de 2025, dentro de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Ambos equipos saben que este enfrentamiento puede ser decisivo para sus aspiraciones de clasificar al Mundial. La clasificación en Sudamérica está cada vez más ajustada, y cada punto puede marcar la diferencia en las posiciones finales.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Chile?

La hora exacta del Paraguay vs Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026 está fijada para las 8.00 p. m. (misma hora en ambos países). En caso te encuentres en otra parte del continente y no quieras perderte este partido, que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, aquí te brindamos una guía con la programación en diferentes zonas de la región: