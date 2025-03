La selección peruana se encuentra a pocos días de disputar un decisivo partido contra Bolivia por las Eliminatorias 2026. En medio de este panorama, el volante Renato Tapia se pronunció sobre que complicado presente que afronta el equipo de Óscar Ibáñez en el certamen continental y no dudó en responder a los que cuestionaron su compromiso en la Bicolor.

El popular 'Cabezón' fue uno de los grandes ausentes en las últimas convocatorias del ciclo de Jorge Fossati. El futbolista del Leganés de España se perdió los duelos contra Uruguay, Brasil, Chile y Argentina debido a algunas lesiones que padeció.

Renato Tapia responde a los que cuestionan su compromiso

En una reciente conferencia de prensa, Renato Tapia afirmó que nunca se negó a jugar por la selección peruana. Además, remarcó que sacrificó algunas cosas por defender la camiseta de su país.

"En cuanto a los rumores, creo que yo nunca he dicho que no a la selección peruana. Eso lo vine hablando con Luis Advíncula, se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección, estoy tranquilo. Estoy hoy en un momento totalmente distinto en mi carrera, ya casi con 30 años y muy contento de poder unirme a un proceso nuevo. Estoy con mucha ilusión y tratar de tirar para adelante", mencionó.

"Todos hemos puesto el pecho en situaciones límites, y no solo ahora que estamos en una situación muy difícil. Nos pasó en la primera eliminatoria de Rusia que estábamos mal, en la anterior no nos iba bien y llegamos al repechaje. Esto es así. Te puedes perder una o dos convocatorias, pero estamos prestos a poner el pecho contra quien sea: en conferencia o mano a mano. Esto es la selección y hay que luchar por ella (...). Tenemos que tener otra imagen de la selección en estos últimos partidos y, sobre todo, jugar bien que es lo que nos llevó a tener grandes resultados", agregó.

¿Renato Tapia jugará de central contra Bolivia?

Con relación a la posibilidad de jugar como central y reemplazar a los suspendidos Carlos Zambrano y Miguel Araujo, el volante de 29 años no descartó esta opción; sin embargo, señaló que otros de sus compañeros también podrían cumplir esta función.

"He tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con Óscar, no solo por teléfono, sino también aquí cara a cara. La idea es que todos estemos disponibles. No solo yo, Erick (Noriega) también puede jugar de central. Está Renzo (Garcés) que está pasando por un gran momento en el torneo local y en Libertadores. Está Luis (Abram) que ha demostrado la calidad que tiene para jugar, no solamente en su club sino también en las eliminatorias. Aldo (Corzo) que también cumple un papel en Universitario, que si bien es cierto juegan en línea de 3, también juega de central", concluyó.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

El compromiso entre Perú vs Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está pactado para el próximo jueves 20 de marzo. Dicho cotejo se encuentra pactado para las 8.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora boliviana).