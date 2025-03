El pasado 25 de febrero, Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en La Bombonera de la Copa Libertadores 2025 y avanzó a la fase 3 del certamen continental, un resultado histórico para un equipo peruano. Este triunfo de los íntimos significó un duro golpe en el Xeneize y, en algún momento, se habló de una posible salida de Fernando Gago de la dirección técnica, algo que finalmente no ocurrió. Uno de los que recordó esta victoria de los blanquiazules fue Martín Liberman.

El comentarista deportivo aseguró que Alianza Lima "humilló" a Boca Juniors no solo dentro del campo por el resultado, sino también afuera, a tavés de las declaraciones del técnico Néstor Gorosito sobre La Bombonera. Como se recuerda, antes del partido de vuelta, el estratega argentino dejó una icónica frase sobre el recinto de Boca: ante la pregunta sobre la presión que se siente, respondió que era puro 'Biri Biri'.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre la eliminación de Alianza Lima a Boca Juniors?

En una edición reciente en su canal de YouTube, el comunicador recordó, también, las declaraciones de Gorosito sobre Boca Juniors tras superar a Deportes Iquique y clasificar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El técnico de 60 años resaltó la eliminación al Xeneize, un equipo que había invertido una fuerte cantidad de dinero para competir esta temporada.

"Gorosito lo meó a Boca. No conforme con haberlo mea*** el otro día, porque los me*** cuando dijo lo del 'Biri Biri' de La Bombonera, ahora Gorosito redobla y dice 'nosotros clasificamos y los que gastaron 30 palos se quedaron afuera'", dijo en su canal.

¿Qué había dicho Néstor Gorosito sobre La Bombonera?

"Es todo un biri biri esto de la cancha. Es todo mito, nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de una cancha, no pasa nada, 11 contra 11. Gritan más y es lógico porque en todo equipo pasa como ayer en nuestra cancha el público se sintió, pero no entran dentro de la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha", manifestó ‘Pipo’ en ‘La Red’ de Argentina.