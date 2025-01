Paolo Guerrero ha generado diversas reacciones en el mundo al anunciar su decisión de retirarse de la selección peruana. Sin embargo, después de participar en la presentación de la nueva camiseta de Alianza Lima, el goleador histórico sorprendió con unas declaraciones sobre un posible retorno al combinado nacional.

El veterano atacante de 41 años lamentó que los malos resultados que consiguió el equipo de Jorge Fossati en las Eliminatorias 2026. Actualmente, la Bicolor se ubica en el último lugar y lejos de la zona de repechaje.

Paolo Guerreo podría volver a la selección peruana

Con relación a los partidos que afrontará la selección peruana ante Bolivia y Venezuela, el popular 'Depredador' confía en que sus compañeros logren revertir el mal momento y se acerquen a uno de los boletos para la próxima Copa del Mundo.

"Dejo a la selección con las mejores sensaciones, creo que no hay que reprocharle nada a nadie, porque el trabajo se hizo, con mucho esfuerzo, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, los directivos. Creo que todo el mundo dejó el alma para que las cosas vayan bien. Infelizmente, los resultados no se están dando, pero confío plenamente que mis compañeros van a darle vuelta a esto, van a revertir la situación y esperemos que podamos clasificar al Mundial, que yo creo y tengo la fe y esperanza de que se va a dar, manifestó en diálogo con Latina.

No obstante, algo que generó sorpresa fueron sus declaraciones sobre un posible retorno a la Blanquirroja. El exdelantero del Bayer Múnich y Corinthians no descartó esta alternativa y señaló que si lo necesitan siempre estará disponible.

“No sé, tendría que conversar, que ver la situación. Yo siempre lo he dicho, soy el hincha número 1 de la selección, del Perú, quiero mucho a mi patria, a mi camiseta, entonces si me necesitan voy a estar ahí como un soldado, si te llaman para la guerra, vas a estar ahí”, manifestó.

Paolo Guerrero agradeció los mensajes de apoyo tras su retiro

Las declaraciones de Paolo Guerrero sobre su retiro generaron una avalancha de mensajes de agradecimiento por su valiosa contribución a la Bicolor. Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán fueron algunos de los que se pronunciaron; además, La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se quedó atrás y le rindió homenaje a través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial, reconociendo así su legado en el fútbol nacional.

"Recibí mensajes de todos mis compañeros, lindos homenajes que me dedicaron. Recibí muchos mensajes de texto también, felicitándome, diciéndome que me iban a extrañar, que es lo que más me da pena. Pero bueno, así es el fútbol, los años pasan y ahora hay que apoyar a la nueva generación que viene allá atrás con todo, y siempre hacer fuerzas para que a la selección y al país les vaya muy bien", indicó.