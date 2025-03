Julián Álvarez estuvo en el centro de la controversia luego que su penal en la definición contra Real Madrid por la Champions League fuera anulado por un supuesto choque en sus dos pies. Este hecho conmocionó al mundo del fútbol, pues muchos consideraban que nunca existió el doble toque, mientras que otros aseguraban que sí, lo que encendió el debate en redes sociales. Sin embargo, la UEFA se encargó de calmar las aguas y confirmó la anulación de la ejecución del argentino y publicó un video donde se ve claramente el impacto del balón en sus dos piernas.

Frente a esta situación, todos querían la opinión del propio Álvarez, quien no se pronunció hasta un día después del partido, que fue cuando utilizó sus redes sociales para dar un breve mensaje. En su publicación, el argentino felicita al Real Madrid por avanzar a los cuartos de final de la Champions League; no obstante, no se pronuncia sobre la polémica.

La reacción de Julián Álvarez

Después de la eliminación, Julián Álvarez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir sus sentimientos. En su mensaje, expresó su malestar por la temprana eliminación del Atlético de Madrid de la Champions League y agradeció a los hinchas ‘colchoneros’ por el apoyo que demostraron a lo largo de la eliminatoria.

“Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial. Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación”, sostuvo.

Apoyo de compañeros y reacciones en redes

La publicación de Álvarez recibió numerosos mensajes de apoyo de sus compañeros en el Atlético de Madrid y en la selección argentina. Giuliano Simeone, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Juan Musso expresaron su respaldo, mientras que su novia, Emilia Ferrero, le dedicó un emotivo mensaje: “Te amo, siempre para adelante”. Este respaldo resalta la unidad del equipo en momentos difíciles.

Además, el ‘Cholito’ Simeone también se pronunció y manifestó su orgullo por el equipo y agradeció a la hinchada: “Orgullo inmenso de este equipo y agradecimiento eterno a esta hinchada. Levantarse y seguir combatiendo juntos. Forza Atlético Madrid, siempre!”.