André Carillo jugó uno de sus mejores partidos desde que llegó a Corinthians de Brasil; sin embargo, esto no fue suficiente para que su equipo logre remontar la serie frente a Barcelona de Ecuador y acceda a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al finalizar el cotejo, el extremo de la selección peruana lamentó la eliminación y tuvo una desgarradora reacción.

En medio de este panorama, los aficionados del 'Timao' no dudaron en respaldar al ahora volante por su gran desempeño. La 'Culebra' fue clave en todo el cotejo y anotó un gol que, por un momento, hizo soñar a sus seguidores con la clasificación.

Hinchas de Carrillo respaldan a Carrillo tras eliminación de Corinthians

Los hinchas de Corinthians reconocieron la entrega que mostró André Carrillo en Neo Química Arena para intentar remontar la serie. Desde algunos sectores consideraron que el peruano no merecía esto.

"André Carrillo fue un monstruo en el capo ayer. Hizo todo lo que un jugador de su categoría podía hacer: atacó, defendió, asistió, pateó, cabeceó y marcó gol. Lo dejó todo en el campo, incluidas algunas lágrimas al final. Salió del campo gigante mientras otros se encogieron demasiado", "Andre carrillo no se merece esto", "Naturalmente pasa a un segundo plano debido a su eliminación, pero ¡Cómo juega André Carrillo, por el amor de Dios!", "Este muchacho aquí tiene el respeto de las calles en mis libros. André Carrillo será mencionado con honor al mérito", "No puedo dejar de pensar en el gran partido que hizo ayer André Carrillo, fue una lástima que no salió del campo clasificado y jugador del partido. Nuestro mejor jugador de la temporada, CON MUCHO", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo André Carrillo tras la eliminación de Corinthians?

Luego de consumarse la eliminación de Corinthians, Carrillo fue claro al mencionar que la caída 3-0 en el partido de ida fue determinante en la serie. Asimismo, indicó que ahora buscarán seguir adelante y pelear la Copa Sudamericana.

"Nos faltó humildad, respetar más al rival y estar más atentos en el primer partido. Lo que faltó es hacer un gol, ir a los penales y ver lo que pasaba. Sabíamos que contábamos con Hugo, que era bueno en los penales. Hicimos un gran juego, defendimos muy bien, hicieron su trabajo, controlamos el juego durante los 90 minutos, no conseguimos marcar el tercer gol, ahora tenemos que asumir y pelear por la Sudamericana", manifestó ante los medios de comunicación.