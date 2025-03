El último sábado 8 de marzo, Celta de Vigo venció 2-1 a Leganés por la fecha 27 de LaLiga 2024-2025. Este partido fue especial para Renato Tapia, puesto que regresó a Balaídos, su antigua casa. A pesar de que tuvo buenas actuaciones durante los cuatro años en el club, su salida del Celta no fue la más amigable. Por ello, un sector de la hinchada decidió silbarlo cada vez que tocaba el balón durante el compromiso.

Para muchos hinchas, Tapia no debió irse del club y aún se lo recriminan. Justamente, por medio de redes sociales, un aficionado cuestionó las formas en las que se fue del Celta. Lo que no esperaba era que el futbolista iba a responderle y explicarle -una vez más- cómo se dio el fin de su etapa con el elenco vigués.

Renato Tapia tiene fuerte discusión con hincha que criticó su salida de Celta de Vigo

Todo comenzó con una publicación en 'X' en la que se compartían los silbidos de un sector de la hinchada del Celta a Renato Tapia. El 'Cabezón' contestó: "Al menos la grada gol no lo hizo".

Inmediatamente, un hincha le respondió: "Una pena porque eres muy buen jugador ayer lo demostraste una vez más, pero aquí hay un refrán que dice: 'más vale pájaro en mano que cientos volando y tú por desgracia decidiste por la segunda opción". Tapia no comprendió el porqué de este dicho y pidió que se lo explique.

Luego de leer la justificación del aficionado, el volante de 29 años replicó fuertemente: "Ya no sé en que idioma decirlo y te lo digo porque al parecer muchos de ustedes piensan igual. Yo dejé todo por el club, entiendan, gente. No me ofrecieron nada. Me fui tranquilo. Nunca busqué otro club ni mejor economía. No te dejes engañar. Piensa".

El hincha le preguntó si era cierto que estaba pidiendo mucho dinero para renovar. Esto fue desmentido por el jugador. "Creo que si hubiese pedido más dinero, hubiese acabado en otra liga, por favor. Quédense con lo que es y no con lo que se les crea en la cabeza, agradecer a la gente que me recibió con cariño y punto", concluyó.

¿Cómo quedó el duelo entre Celta de Vigo vs Leganés?

Celta de Vigo derrotó 2-1 a Leganés por una nueva jornada de la liga española. El elenco pepinero tuvo como titular a Renato Tapia y, pese a que cumplió un gran partido, no fue suficiente para evitar la caída.

El elenco del peruano empezó arriba con gol de Valentin Rosier, pero el Celta lo volteó rápidamente con tantos de Óscar Mingueza y Alfonso González. Con este resultado, Leganés se queda a un punto de la zona de descenso.