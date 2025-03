Radicado desde hace varias décadas en Italia, el histórico ex jugador de la selección nacional, Gerónimo Barbadillo, hace un alto en su labor de scouting para atender a La República y lanzar agudos conceptos sobre la preocupante realidad de nuestro fútbol. Además de exigir un cambio en la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, Barbadillo deja en claro que no tenemos opciones de clasificar al Mundial.

Barbadillo, conocido como “Patrulla” fue un habilidoso extremo que a finales de los ́70 brilló en los Tigres de México y luego destacó enla clasificación de Perú al Mundial de España ’82 eliminando a Uruguay. Posteriormente, fue figura del Avellino en la Serie A del balompié italiano.

¿Qué sensación tiene al ver la tabla de las Eliminatorias y ver a Perú último?

Me sorprende porque creo que hay selecciones con menor nivel futbolístico e incluso menor ránking FIFA y están por encima de nosotros. Después de España ‘82 pasaron casi 40 años para clasificar a un Mundial gracias a Ricardo Gareca. Hubo un cambio en la mentalidad de los jugadores, se mejoró en lo futbolístico, pero hoy estamos en una situación crítica.

¿Se puede pensar en clasificar?

Todo es posible, aunque en este caso se necesitará un milagro o mucha suerte para, al menos, pensar en el repechaje. A ello hay que sumar un factor en contra: el cambio a un entrenador casi interino. Para que la selección vuelva a ser competitiva es necesario un proyecto serio dirigido por personas competentes porque no es posible someter a la selección a tantos cambios.

Con tres técnicos en dos años...

Eso demuestra el mal manejo de quienes están al frente de la FPF. Si no hay planificación, sino hay un objetivo claro para clasificar a un Mundial, quedamos expuestos ante la improvisación. Una vez más se confirma que en la Videna no hay dirigentes capaces.

Ibáñez ha sido nombrado como entrenador interino. ¿Le parece serio eso?

No entiendo cómo trabaja la FPF. Si se quiere mejorar el fútbol peruano, independientemente de los seis partidos que restan, deberían asegurar un entrenador para un proyecto de cara al futuro. Pero si no hay nada de eso, ¿qué puede ofrecer un interino? No se sabe qué quieren los dirigentes porque es gente que no sabe del tema. Pueden ser personas con vidas exitosas, pero si no saben de fútbol deberían rodearse de los que saben.

¿Además de la improvisación dirigencial, qué otro problema observa?

El fútbol peruano es muy lento, mucho más que el boliviano. Ecuador, Chile, Paraguay, Colombia y hasta Venezuela nos han sacado una ventaja enorme si comparamos los torneos locales. Eso se debe a la poca disposición que hay hacia el entrenamiento. Quien está acostumbrado a la forma cómo se preparan los jugadores en Europa, se sorprende al ver la práctica de un equipo peruano.

¿Qué es lo que más le llama la atención?

En Italia, por ejemplo, los entrenamientos son fuertes en la parte física y en la parte táctica. Sin embargo, en Perú se trabaja un par de horas y eso. Tengo entendido que en algunos casos apenas llegan a la hora de entrenamiento o, simplemente, no entrenan. Cuando Alianza Lima hizo su pretemporada en España hace unos años, viajé hasta allá para verlos y me sorprendí al ver el nivel de entrenamiento que no lo hace ni un club de tercera división de Europa.

¿Cómo califica el desempeño de la selección?

Me vas a disculpar, pero es pésimo. Tácticamente, no se ve nada: no hay velocidad, no hay un sistema de juego ordenado, no hay un redoble de marcación. No hay un funcionamiento que invite a decir que Perú juega bien. Éramos un equipo con individuales de nivel interesante. Cuando se junta un grupo de jugadores con el que se habla el mismo idioma futbolístico, se facilita el juego. Hoy no veo eso.

¿Destaca algún jugador de la selección?

No he visto alguno que me haya deslumbrado. Uhmmm, por ahí te puedo mencionar a Piero Quispe. Igual, no aparece cuando se pone la camiseta de la selección.

Lapadula pasó de ser la gran salvación en ataque a no convencer. ¿Qué le pasó?

Siento que en la selección peruana ya dio todo lo que podía. Tiene una cierta edad y no logrará aportar lo que en algún momento se esperaba de él. Difícilmente será una solución ante la falta de gol.

¿Jugar en la Serie B de Italia le permitirá a Lapadula elevar su rendimiento?

La Serie B es superior al nivel del torneo peruano. No tuvo cabida en la Serie A y en su mejor momento con Milan no tuvo continuidad. Cuando un jugador no siente la confianza del entrenador, hay muchos motivos emocionales que absorbe y le juegan en contra. Eso que un día eres titular y otro suplente genera que no haya confianza para demostrar calidad futbolística.

¿Guerrero con 41 años debe seguir en la selección?

Si no hay otro delantero y Paolo está en condiciones para jugar y demostrar su valía, lo puede hacer. En lo personal, creo que jugadores a esa edad no deben ser opción en una selección que aspire a una clasificación. Se debe hacer un plan de trabajo para el futuro. No se puede estar esperanzado que Guerrero nos va a clasificar al Mundial. Los jugadores que tienen una cierta edad no deberían ser convocados porque los considero viejos. Guerrero sigue vigente porque se formó e hizo su carrera en Alemania, donde el nivel es exigente.

¿Fue un error dejar ir a Ricardo Gareca?

Sí y los errores se cometen cuando hay desorganización y eso es lo que impera en la FPF. Yo creo que Ricardo Gareca debió continuar porque ya se estaba proyectando dar oportunidad a los jóvenes de cara al futuro.

¿En Europa cómo es vista la selección peruana?

Nuestra selección no tiene mayor relevancia para los dirigentes, futbolistas o hinchas europeos. Si fuese distinto, tendríamos jugadores en las principales ligas del mundo. El futbolista peruano es habilidoso, pero actualmente no se puede sostener en la alta competencia. Algunos emigran a ligas de segundo o tercer orden de Europa y se regresan rápido a Perú porque no tienen buena preparación.

¿Nuestro fútbol merece tener un presidente que estuvo preso?

Acá en Italia me preguntan cómo es posible que ello haya ocurrido y yo les respondo que eso solo pasa en Sudamérica. Acá no están acostumbrados a escándalos por corrupción y si algún dirigente se involucra en algo ilegal se tiene que retirar. Limpian todo e intervienen para una reorganización total.

¿Debió renunciar?

Un presidente que está involucrado en temas que perjudican al fútbol no puede seguir en el cargo. Agustín Lozano debe renunciar a la FPF.

Gracias por su deferencia y para culminar, ¿cree en la clasificación al Mundial?

Me gustaría decir y pensar que podemos clasificar, pero es casi imposible. Hay que esperar un milagro.