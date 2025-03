Barcelona vs Osasuna EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Osasuna EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga de España? El encuentro se disputará este sábado 8 de marzo en el Estadi Olímpic de Montjuic a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Barcelona vs Osasuna: previa del partido

El equipo comandado por Hansi Flick llega entonado a este partido tras derrotar al Benfica por la ida de los octavos de final de la Champions League. En el torneo doméstico, son líderes en solitario al golear 4-0 al Real Sociedad y tras la caída del Real Madrid. Osasuna, por su parte, viene de empatar con el Valencia. Los Rojillos registran 2 empates y una derrota en sus últimos 3 enfrentamientos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Osasuna por LaLiga EA Sports?

El Barcelona vs Osasuna por la liga española está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 2,00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna por LaLiga EA Sports?

En Sudamérica, el Barcelona vs Osasuna será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar La Liga TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Barcelona vs Osasuna: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Pedri, Casadó, Lamine, Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Pedri, Casadó, Lamine, Olmo, Raphinha y Ferran Torres. Osasuna: S. Herrera, Juan Cruz, Boyomo, Herrando, Catena, Areso, Torró, Moncayola, Rubén García, Bryan y Ante Budimir.

¿Cómo ver Barcelona vs Osasuna ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.