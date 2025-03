Jefferson Cáceres vive días de ensueño en Sheffield United. El jugador dejó Melgar de Arequipa de forma sorpresiva y ya suma dos goles en la misma cantidad de partidos con la sub-21 del club inglés. Poco a poco, empieza a ganarse un puesto y sueña con representar a la selección peruana en los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

A propósito, en una reciente entrevista, Cáceres contó que un jugador de la Blanquirroja le habló luego de confirmarse su pase a la institución británica. El futbolista de 22 años admitió que se quedó sorprendido y agradeció por este gran gesto que tuvo con él.

¿Quién fue el jugador de la selección peruana que le habló a Jefferson Cáceres?

En una reciente charla con ATV Deportes, Jefferson Cáceres reveló que Yoshimar Yotún fue el jugador de la selección que le escribió un mensaje por Instagram para desearle éxitos. El delantero se mostró sorprendido por la categoría de futbolista con el que estaba hablando.

"Yotún me envió un mensaje felicitándome y dándome algunos consejos, me sorprendí. Jugadores con esa calidad y esa grandeza que uno veía en la televisión de chico, y que te escriba, es motivante", declaró.

"Él y también el cuerpo técnico ahora. Hay un preparador físico que está en contacto, preguntándome cómo voy, cómo van los entrenamientos. Entonces, eso me imagino que será seguramente porque estoy en el radar de ellos", agregó.

Jefferson Cáceres sueña con jugar en la selección peruana

Jefferson Cáceres, tras dar el salto a Europa, confía en que se le puedan abrir las puertas en la selección peruana. Incluso, el joven peruano de 22 años reveló que ya tuvo contacto con un miembro de la Blanquirroja.

"Creo que el llegar a la selección peruana es uno de los objetivos que me he trazado este año. Sí he tenido una conversación con un preparador físico de la selección. Se comunicó conmigo hace unos días, no recuerdo su nombre, pero sí estoy en comunicación constante para preguntarme cómo voy. Llegar a la selección es una meta que tengo y si Dios quiere, pueda estar en esta convocatoria", sostuvo.