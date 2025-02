Ya pasaron 2 días de la histórica eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025. En esta ocasión, el verdugo del Xeneize fue Alianza Lima, que, en una campaña memorable hasta el momento, avanzó de instancia y está a un paso de clasificar a la fase de grupos del certamen continental. Uno de los futbolistas que jugó de titular y anotó su penal en la tanda decisiva fue Pablo Lavandeira. El volante de 34 años se refirió a lo que fue jugar en La Bombonera.

En una entrevista para Carve Deportiva de Uruguay este jueves 27 de febrero, Lavandeira fue consultado sobre su experiencia jugando en el estadio de Boca Juniors y, pese a contar que es hincha del Xeneize, aseguró que tenía una expectativa totalmente diferente a lo que sintió el pasado martes 25.

¿Qué dijo Pablo Lavandeira sobre La Bombonera tras el Alianza Lima vs Boca Juniors"

"Me crié viendo al Boca de Bianchi y Riquelme, tenía muchísima expectativa de jugar en La Bombonera, y la verdad que se me quedó un poco corto respecto a lo que imaginaba. Al minuto 70 había más murmullo que canto, eso me soprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba", dijo.

Además, recordó la ocasión en la que jugó contra River Plate en el Estadio Monumental y aseveró que ahí sintió más la presión de la gente que en La Bombonera. Pese a ello, precisó que es hincha del cuadro bostero y que siempre los ha seguido.

"A mí me había tocado patear en el Monumental contra River, ahí sentí mucha más presión en el ambiente que en La Bombonera. Y yo siempre seguí a Boca, me encanta, pero no me pasó lo que creía que me iba a pasar en el estadio. Y yo siempre seguí a Boca, me encanta, pero no me pasó lo que creía que me iba a pasar en el estadio", acotó.