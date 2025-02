Néstor Gorosito jugó su partido aparte antes del histórico duelo en La Bombonera al minimizar la presión de la hinchada en el mítico estadio de Boca Juniors y, luego de la hazaña de Alianza Lima, ratificó su punto de vista. De esta manera, enfatizó que todas las canchas son iguales y que la grandeza del Xeneize es gracias a sus jugadores y no a su recinto.

El conjunto de La Victoria no se amilanó en el famoso estadio y eliminó al 6 veces campeón de la Copa Libertadores. En la siguiente etapa, chocará ante Deportes Iquique de Chile, que también venció en los penales a Independiente de Santa Fe de Colombia, para buscar su acceso a la fase de grupos del torneo Conmebol.

'Pipo' Gorosito mantiene su opinión sobre presión de La Bombonera

En la conferencia de prensa postpartido, cuando le consultaron al 'Pipo' sobre sus declaraciones acerca del recinto de Boca Juniors, y amplió su idea de lo que es jugar en La Bombonera o en cualquier estadio.

“Te digo lo que me ha pasado, no es La Bombonera, es lo que me pasa a mí y lo que me pasó cuando jugaba a la pelota, yo entro a la cancha, puede haber nadie o un millón de personas, pero es el contrario y la pelota. A Boca lo ha hecho grande los jugadores, los equipazos que ha tenido. Es porque lo siento, no es la cancha de Boca... dentro de la cancha es 11 contra 11, todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha", detalló.

Alianza Lima celebró la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores en La Bombonera ante Boca Juniors. Foto: Alianza Lima/X

Gorosito cuenta cómo motivó a los jugadores de Alianza Lima

En la misma conversación, el estratega de Alianza Lima reveló cómo motivó a sus jugadores antes del crucial encuentro. "Nosotros picamos a los jugadores, nos daban por muerto antes jugar, que chau, que se adelantó un partido, que esto, que el otro. En el fútbol no se puede predecir, por eso es tan lindo y tan amplio. Tal vez hoy tienes razón y mañana tengo razón, no es absoluto, son puntos de vista”, agregó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima ante Deportes Iquique?

Alianza Lima definirá su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Deportes Iquique de Chile. El partido de ida tendrá lugar entre el 4 y 6 de marzo en suelo mapocho, mientras que la revancha se llevará a cabo entre el 11 y 13 de marzo en el Alejandro Villanueva.