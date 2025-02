A qué hora y canales para ver Real Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey EN VIVO en California, Florida y Texas

Acarician el trono. Real Madrid quiere recuperar la 'corona' en la nueva edición de la Copa del Rey 2025. Los dirigidos por Carlo Ancelotti viven un gran momento en la UEFA Champions League y en la Liga de España se mantienen en la cima con Barcelona FC. Sin embargo, en los últimos años, la Copa del Rey se ha vuelto la maldición de los madridistas pese a sus 20 trofeos en sus vitrinas, ya que no ganan desde la temporada 2022/23. Por este motivo, crece la expectativa en los seguidores del Real Madrid en California, Texas y Florida.

La dificultad del torneo se debe a diversas razones como los cruces de eliminación directa ante equipos chicos o grandes y el apretado calendario entre Liga Española, Copa del Rey y UCL. Usualmente, Barcelona y Real Madrid apuntan a la Champions League y al campeonato español, pero se quedan sin combustible para pelear la copa. La 'Casa Blanca', a diferencia de otras temporadas, cuenta con más opciones en el banco de suplentes, pero deberán ser cuidadoso con los rivales y la dosificación del plantel. La temporada 2025 puede ser el regreso al trono. Por ende, los fanáticos del Madrid en Estados Unidos no quieren perderse este vital encuentro.

Real Madrid eliminó al Manchester City por la UEFA Champions League / Foto: ESPN

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey EN VIVO en California, Florida y Texas?

Mañana, en California, podrás seguir la semifinal de ida entre Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo desde las 12:30 horas PT para disfutar del partido por la Copa del Rey a través de la señal de ESPN+. Asimismo, si te encuentras en Texas, tienes disponible distintas plataformas, streaming y canales de televisión como ESPN para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad desde las 14:30 horas CT. En Florida, la mejor opción de ver las 'semis' entre Real Madrid vs. Real Sociedad desde de las 15:30 horas ET, será mediante la señal de ESPN+.

Alineaciones del Real Madrid vs Real Sociedad para jugar la Copa del Rey 2025.

Real Sociedad no presenta tantos cambios y sus principales oportunidad pasarán por los pies del volante Kubo y Oyazarabal. En cambio, Real Madrid guardará a Mbappé y le dará minutos al brasileño Endrick ('9' por '9') y también el arquero Lunin formará parte del once titular. De todas formas, los madridistas son los favoritos para enfrentar al Barcelona o Atlético Madrid en la final.