Hugo ‘Cholo’ Sotil es una de las figuras más emblemáticas del fútbol peruano. Su habilidad con el balón y su carácter indomable lo llevaron a alcanzar hitos únicos en la historia del deporte. Uno de los episodios más recordados fue su osado escape del FC Barcelona para unirse a la selección peruana en la Copa América 1975, torneo en el que se convirtió en héroe nacional al anotar el gol que aseguró el segundo título en la competencia para Perú.

La vida de Sotil estuvo marcada por su profundo amor por la camiseta bicolor, incluso por encima de sus compromisos profesionales con uno de los clubes más importantes del mundo. Además, su trayectoria incluye un reconocimiento como leyenda en el 125 aniversario del Barcelona, que subrayó su impacto en el fútbol internacional.

Hugo Sotil y la vez que se escapó del Barcelona para jugar la Copa América 1975 con Perú

En 1975, la selección peruana estaba a un paso de hacer historia en la Copa América. Sin embargo, Hugo Sotil enfrentaba un gran obstáculo: el FC Barcelona no le concedió permiso para unirse a su equipo nacional en el torneo continental. Ante esta negativa, Sotil tomó una decisión que marcó su carrera y reafirmó su compromiso con su país. Sin previo aviso, dejó la concentración del club catalán y viajó a Venezuela para disputar la final ante Colombia.

“El Barcelona no me daba permiso. No es como ahora que la selección te necesita y tienes que ir sí o sí. Yo dije, me olvidé de la Copa América. Pero cuando se anunció el partido extra en Caracas, ya estaba pensando en cómo irme”, aseveró el Cholo en entrevista para el programa de YouTube, ‘La Fe de Cuto’.

En un partido vibrante, Sotil no solo demostró su valentía al arriesgar su relación con el Barcelona, sino que también reafirmó su calidad como futbolista. Fue el autor del único gol del encuentro, el cual le otorgó a Perú su segundo título de Copa América. Este acto de rebeldía y amor por la selección peruana consolidó su lugar como ídolo nacional y figura clave en la historia del fútbol peruano.

Hugo Sotil murió a los 75 años

El legado de Hugo Sotil no solo reside en sus logros deportivos, sino también en su impacto emocional en los aficionados. Lamentablemente, el 30 de diciembre de 2024, se anunció su fallecimiento a los 75 años. La noticia conmocionó al mundo del fútbol, especialmente a Perú, donde Sotil es recordado como un símbolo de entrega y pasión por la camiseta nacional.

Su partida dejó un vacío en los corazones de quienes disfrutaron de su magia en la cancha. En sus últimos años, Sotil permaneció cercano a los hinchas y frecuentemente compartió anécdotas de sus días dorados. Fue un hombre sencillo, cuya humildad contrastaba con su grandeza como futbolista.

El FC Barcelona, club donde Sotil jugó durante cuatro temporadas, rindió tributo a su memoria y destacando su influencia en generaciones de jugadores y aficionados. Equipos peruanos como Alianza Lima y Universitario también lamentaron su fallecimiento y enviaron sus condolencias a familiares y amigos del exfutbolista.

Hugo Sotil fue reconocido como leyenda en el Barcelona

Aunque su relación con el Barcelona tuvo altibajos, el club nunca olvidó el talento que Hugo Sotil desplegó en sus filas. En noviembre de 2024, el equipo azulgrana lo homenajeó durante las celebraciones de su 125 aniversario. En una ceremonia llena de emociones, Sotil fue reconocido como una leyenda que contribuyó a la historia del club catalán.

Durante su etapa en el Barcelona, formó parte de una generación dorada que incluyó figuras como Johan Cruyff. A pesar de las dificultades que enfrentó por no contar con la misma atención mediática que sus compañeros europeos, Sotil destacó por su habilidad y carisma en el campo. Este reconocimiento reafirmó su lugar no solo en la historia del Barcelona, sino también en el fútbol mundial.