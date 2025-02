El Nacional vs Barcelona SC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juega El Nacional vs Barcelona SC EN VIVO por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025? El duelo entre compatriotas se disputará el miércoles 19 de febrero de 2025 desde las 7.30 p. m. (hora de Ecuador) en el Estadio Olímpico Atahualpa. ESPN se encargará de emitir el partido en televisión, mientras que Disney Plus emitirá el compromiso para streaming. La República Deportes hará una cobertura completa para este partido, por lo que no te perderás un solo detalle del enfrentamiento.

¿Cuándo juega El Nacional vs Barcelona SC por la fase de la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre El Nacional y Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 está programado para disputarse el miércoles 19 de febrero de 2025. Este compromiso corresponde al partido de ida de la serie, por lo que los ‘Puros Criollos’ buscarán aprovechar la localía en el Estadio Olímpico Atahualpa y obtener un resultado positivo antes de la revancha en Guayaquil.

¿A qué hora juega El Nacional vs Barcelona SC?

El enfrentamiento entre El Nacional vs Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 iniciará a las 7.30 p. m. (hora de Ecuador). Los aficionados de ambos equipos esperan con ansias el pitazo inicial, ya que este duelo promete emociones de principio a fin. Para los hinchas que sigan el partido desde otras regiones, estos son algunos horarios de referencia:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del jueves 20 de febrero).

¿Dónde ver El Nacional vs Barcelona SC EN VIVO?

El partido de ida entre El Nacional y Barcelona SC será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN, medio que cuenta con los derechos oficiales de la Copa Libertadores 2025. Aquí podrás vivir todas las incidencias del partido con imágenes exclusivas y la mejor narración y comentarios que llevarán la emoción del estadio a la comodidad de tu hogar.

¿Cómo ver El Nacional vs Barcelona SC ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que prefieren ver el partido de manera online, podrán hacerlo a través de Disney Plus, servicio de streaming al cual podrás acceder mediante una suscripción mensual. En caso desees seguir el duelo de forma gratuita, ingresa a la web de La República Deportes, que te ofrece toda la información de último minuto, así como imágenes y videos de la previa y de las incidencias del cotejo.

El Nacional vs Barcelona SC: historial

El Nacional y Barcelona SC protagonizaron duelos intensos durante sus últimos enfrentamientos en el fútbol ecuatoriano, con una paridad más que llamativa. De los 10 partidos más recientes, ambos ganaron en tres ocasiones cada uno, y empataron los cuatro compromisos restantes.

El Nacional 1 vs 1 Barcelona SC | 21/08/2019 | Copa Ecuador

Barcelona SC 0 vs 0 El Nacional | 25/09/2019 | Copa Ecuador

Barcelona SC 0 vs 0 El Nacional | 03/10/2020 | LigaPro Serie A

El Nacional 1 vs 1 Barcelona SC | 15/11/2020 | LigaPro Serie A

El Nacional 2 vs 1 Barcelona SC | 02/07/2022 | Copa Ecuador

El Nacional 4 vs 1 Barcelona SC | 28/05/2023 | LigaPro Serie A

Barcelona SC 3 vs 2 El Nacional | 05/11/2023 | LigaPro Serie A

Barcelona SC 1 vs 0 El Nacional | 18/04/2024 | LigaPro Serie A

El Nacional 3 vs 0 Barcelona SC | 05/10/2024 | LigaPro Serie A

Barcelona SC 6 vs 0 El Nacional | 16/11/2024 | Amistoso

El Nacional vs Barcelona SC: pronóstico

Según el portal Forebet, especializado en pronósticos deportivos, el favorito a ganar el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores es Barcelona SC, que tiene un 38% de probabilidades. Por su parte, El Nacional cuenta con 30% de posibilidades de obtener una victoria. Finalmente, el empate es el segundo resultado con mayores opciones con 32%.