Manchester City vs Newcastle EN VIVO: pronóstico, horario y canal para ver el partido de Premier League

¿Dónde ver Manchester City vs Newcastle? El equipo de Pep Guardiola se enfrentará a las Urracas este sábado 15 de febrero por la fecha 25 de la Premier League 2024-25. El decisivo cotejo tendrá lugar en el Etihad Stadium, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Los ciudadanos sufrieron una dolorosa derrota en la ida del repechaje de la UEFA Champions League, lo que ha dejado una huella en su ánimo. A pesar de tener la mente enfocada en el partido de vuelta contra el Real Madrid, el equipo buscará una victoria ante el Newcastle para mejorar su posición en la tabla.

¿A qué hora jugarán Manchester City vs Newcastle?

El partido entre Manchester City vs Newcastle se jugará este sábado 15 de febrero a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana).

México: 9.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 10.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs Newcastle?

La transmisión del Manchester City vs Newcastle, así como varios de los partidos de la Premier League, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus. No obstante, solo los usuarios que cuenten con la membresía Premium, la más cara de esta plataforma, podrán acceder a dichos encuentros. En territorio peruano, estos son los costos de la suscripción dependiendo del plan que elijas.

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

¿Cómo ver Manchester City vs Newcastle ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs Newcastle por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Manchester City vs Newcastle: posibles formaciones

Estos serían los equipos titulares de Manchester City vs Newcastle para el partido por la Premier League.

Manchester City: Ortega Moreno; Mateus Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland.

Newcastle: Dubravka; Livramento, Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Gordon e Isak.

¿Dónde juegan Manchester City vs Newcastle?

Manchester City vs Newcastle se llevará a cabo en el Etihad Stadium, estadio ubicado en la ciudad de Mánchester. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 53.000 espectadores.

Manchester City vs Newcastle: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Manchester City vs Newcastle. El equipo de Guardiola es favorito.