Carlos Zambrano se prepara para un emocionante enfrentamiento contra su exequipo, Boca Juniors, en la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. Tras la victoria de Alianza Lima sobre Nacional de Paraguay, el ‘Káiser’ no oculta su deseo de tomar este partido contra los ‘Xeneizes’ como una revancha. El encuentro, programado para el 18 de febrero, promete ser un choque lleno de emociones, donde Zambrano se reencontrará con viejos compañeros y buscará demostrar su compromiso con el equipo blanquiazul.

A pesar de la amistad que mantiene con algunos jugadores de Boca, como Luis Advíncula, el defensor enfatiza que en el campo no hay amigos, solo la necesidad de competir al más alto nivel. Con la mente puesta en el partido, Zambrano también se refirió a la importancia de prepararse adecuadamente para enfrentar a un rival de gran envergadura como Boca Juniors, que exige un rendimiento excepcional.

Carlos Zambrano se toma como una “minirevancha” el duelo contra Boca Juniors

Luego del triunfo de Alianza Lima por 3 a 1 contra Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores, Carlos Zambrano se pronunció. El ‘León’ precisó que el duelo con Boca Juniors será especial, pues es un club al cual perteneció y donde tiene muchos amigos. Cabe recordar que Zambrano jugó en el equipo argentino desde 2020 hasta 2023.

“Para todo jugador enfrentarse a su ex equipo es lindo, me tomo una minirevancha, pero más lindo porque voy a ver a uno que otro compañero. Justo me escribieron cuando acabó el partido y eso me mantiene contento”, declaró Zambrano.

El partido contra Boca Juniors no solo representa un desafío deportivo, sino también un reencuentro significativo para Carlos Zambrano. El defensor, quien formó parte del club argentino durante tres temporadas, conquistó cinco títulos y vivió momentos memorables. Sin embargo, su salida del equipo estuvo marcada por controversias, entre las que se incluye un conflicto con el técnico Hugo Ibarra y una pelea con su compañero Darío Benedetto.

Carlos Zambrano habló sobre su duelo contra Luis Advíncula

Carlos Zambrano no pudo evitar hablar de Luis Advíncula, su compañero en la selección peruana y con quien compartió vestuario cuando jugaron juntos en Boca Juniors. Pese a la buena relación que hay entre ambos, el ‘Káiser’ aseguró que durante el partido no habrá amigos y que luchará para sacar un buen resultado a favor de Alianza Lima que lo lleve a conseguir la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores.

“Es un partido más, vengo a defender a mi equipo, creo que para todo jugador es lindo tener una revancha con su exequipo, en el campo sabemos que no hay amigos, simplemente a trabajar duro”, declaró el defensor de 35 años.

Preparativos para el duelo

Alianza Lima tiene una semana para prepararse para este crucial encuentro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito se enfocará en su próximo partido en la Liga 1, donde se medirá con Alianza Atlético. La victoria en este encuentro será fundamental para mantener la moral alta y llegar en óptimas condiciones al choque contra Boca Juniors.

El partido de ida se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, y la vuelta en La Bombonera. En caso de empate en el marcador global, la llave se definirá en una tanda de penales, lo que añade un nivel extra de tensión a este enfrentamiento.