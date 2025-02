Luis Ramos es una de las figuras del fútbol peruano que arribó en este mercado de pases al extranjero luego de brillar en el 2024 con la camiseta de Cusco FC, equipo al cual logró clasificar a la Copa Sudamericana con sus goles. Si bien recién llegó a Colombia para unirse a las filas de América de Cali, su estreno con la camiseta escarlata se daría más pronto de lo esperado.

El delantero de la selección peruana tuvo buenos números en la Liga 1 2024, torneo en el que anotó 11 tantos. Su buen desempeño en el certamen local llamó la atención de Jorge Fossati, quien lo convocó a la Bicolor, en la que hizo su debut en la agónica victoria por 1-0 ante Uruguay en Lima por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luis Ramos ya contaría con fecha de debut en América de Cali

El próximo partido de América de Cali será este sábado 15 de febrero ante Independiente Santa Fe por la jornada 5 del Apertura de Colombia. Precisamente, en este compromiso podría jugar Luis Ramos, además del fichaje estrella de los Diablos Rojos, Juan Fernando Quintero.

"Luis Ramos podría hacer su debut con el América de Cali este sábado ante Santa Fe. El '9' peruano está habilitado junto a 'Juanfer' Quintero", publicó en la red social X el periodista Gustavo Peralta.

Luis Ramos usará la '9' en mérica de Cali y debutaría este sábado 15 de febrero. Foto: captura de X/Gustavo Peralta

¿Qué dijo Luis Ramos tras concretarse su llegada a América de Cali?

"Feliz, contento de llegar a un club tan grande y por todo lo que se está dando. Espero que se pueda dar los exámenes médicos aquí en América de Cali y esperar nada más los entrenamientos, estoy muy ansioso de estar con el club", declaró para Win Sports de Colombia.

Además, el atacante nacional habló de sus expectativas y mostró su deseo de darle un valor agregado a la Bicolor con lo que pueda adquirir en esta nueva travesía en su carrera. "Ambos clubes llegaron a un buen acuerdo, lo que yo también buscaba con mi empresario es poder salir a un equipo importante que me abriera las puertas para llegar a la selección peruana. Espero que se dé de la mejor manera, tengo muchas ansias de poder empezar todo esto", indicó.

Por otro lado, Ramos aseveró que "dará su vida" en cada partido con los Diablos Rojos y destacó la grandeza del club. "Vengo a dar la vida por la institución, me voy a identificar mucho con esta camiseta, vengo a aportar mi grano de arena desde donde me toque y espero hacerlo de la mejor manera. Sabemos que el club es grande acá en Colombia, tiene una hinchada muy importante y solo queda retribuir eso en la cancha. Ahora en la selección estamos pasando por un momento complicado, pero este pase me va a ayudar a seguir creciendo y a aportar mucho a la selección", agregó.

¿Cuál es el valor de Luis Ramos?

Luis Alejandro Ramos Leiva nació el 13 de diciembre de 1999. Según la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, registra un valor en el mercado de 750.000 euros.