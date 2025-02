A sus 40 años, Cristiano Ronaldo aún tiene sueños por cumplir en su carrera como futbolista, como alcanzar los 1.000 goles. Sin embargo, además de su deseo de disputar el Mundial 2026 con la selección de Portugal, tiene un gran sueño que espera cumplir pronto: jugar junto con su hijo de manera profesional.

Luego de cumplir 4 décadas de vida, el último viernes 7 anotó su gol número 924 en su trayectoria ante Al Feiha por la fecha 19 de la Liga Pro Saudí, en la cual Al Nassr ocupa el tercer lugar con 41 puntos, a 8 unidades del líder Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo y su sueño de jugar con su hijo

En una reciente entrevista con 'Telefoot', el 'Bicho' reveló un deseo personal: jugar junto a su hijo de 14 años en un escenario profesional. "Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él", expresó.

Por otro lado, el goleador portugués afirmó que su participación en la Copa del Mundo 2026 dependerá de su estado físico y de la necesidad de la selección nacional, ya que para entonces contará con 41 años. "No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello", agregó 'CR7'.

Cristiano Ronaldo espera jugar su último Mundial con Portugal en 2026. Foto: Cristiano Ronaldo/X

Cristiano Ronaldo ya había manifestado su deseo de jugar con su hijo a MrBeast

En noviembre de 2024, en el transcurso de la charla en el canal UR Cristiano, MrBeast planteó la idea de que Ronaldo pudiera seguir los pasos de LeBron James en la NBA, quien ha jugado junto a su hijo en la cancha. 'CR7', con su característico sentido del humor, no descartó la posibilidad de hacerlo.

"Tal vez, ya veremos... a ver cómo me van las piernas", comentó el futbolista y dejó abierta la puerta a un momento que podría ser histórico en el fútbol.

Cristiano Ronaldo y su legado en el fútbol

Con múltiples títulos en su haber, incluidos la Eurocopa y numerosos campeonatos de clubes, Ronaldo ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol. Sin embargo, la Copa del Mundo aún es un trofeo que se le ha escapado, lo que añade un matiz especial a su deseo de participar en el próximo torneo. La posibilidad de compartir el campo con su hijo solo añade un nivel emocional a su ambición.