Joao Grimaldo ya no arribará al fútbol mexicano y podría llegar a la Liga 1. Foto: composición LR/difusión

Desde su aparición en Sporting Cristal, Joao Grimaldo demostró un talento que calza perfecto para el fútbol europeo. Es así que en 2024 consiguió dar el salto al Viejo Continente, específicamente a Partizán Belgrado, pero no se adaptó a las exigencias de Europa, por lo que el DT del equipo serbio decidió descartarlo. Ante ello, la directiva blanquinegra buscó prestarlo a FC Juárez de México; no obstante, no se llegó a un acuerdo y ahora solo le quedan dos alternativas por el cierre del mercado de la mayoría de las ligas del mundo.

Si bien Grimaldo tiene contrato con Partizán hasta junio de 2028, Srđan Blagojević, entrenador del cuadro de Serbia, no lo tiene en cuenta para lo que resta de la temporada. Sin espacio en el plantel, los blanquinegros sí o sí quieren cederlo a otro equipo y el mercado peruano aparece como una de las opciones.

Joao Grimaldo no irá a México y ahora tiene 2 opciones para salir prestado

El citado medio serbio afirmó que se cayó el préstamo de Joao Grimaldo a FC Juárez por un tema de tiempos, ya que la ventana de pases en México cerró el domingo 2 de febrero.

"Todo estaba casi acabado y luego, como suele pasar en el fútbol, ​​el 'casi' arruinó el acuerdo y el plan del Partizán de enviar a Joao Grimaldo a México se vino abajo. La ventana de fichajes en México finalizó esta mañana a las 6.00 a. m. (hora de Serbia) y Grimaldo no firmó para irse cedido a Juárez", manifestaron.

Joao Grimaldo podría llegar a la Liga 1 o a la MLS tras su fallido préstamo a FC Juárez de México. Foto: captura de Mozzart Sport

Asimismo, Mozzart Sport mencionó que el exjugador de Sporting Cristal tiene solo dos alternativas para irse cedido debido a que la mayoría de países ya tiene cerrada la ventana de fichajes: la Liga 1 y la MLS. Inclusive, manifestó el supuesto interés de Los Angeles Galaxy y hasta de Alianza Lima.

"Las dos últimas opciones que tienen el jugador y el Partizán son MLS y Perú. En lo que respecta al campeonato de Estados Unidos, la ventana de transferencias acaba de comenzar y durará hasta marzo. Y es que había rumores de que había clubes interesados ​​en llevarse a Grimaldo. Incluso, se mencionó a Los Angeles Galaxy. Por otro lado, quizás la opción más realista es que el futbolista peruano regrese a su tierra natal. La ventana de fichajes allí dura hasta el 23 de febrero y hay interés de Alianza Lima en traer a Grimaldo", agregaron.

¿Cómo le fue a Joao Grimaldo en Partizán?

Desde su arribo al Partizán Belgrado a finales de julio del 2024, Grimaldo disputó un total de 10 partidos: 5 en la Superliga de Serbia, uno en la Copa de Serbia y 4 por la Conference League. De todos estos juegos, el futbolista de 21 años no pudo anotar goles ni proporcionar asistencias.