Cuando Joao Grimaldo dio el salto a Europa luego de brillar en Sporting Cristal, se esperaba que por su talento iba a mantenerse por un largo tiempo en el Viejo Continente. Sin embargo, no se adaptó al Partizán de Serbia y el DT Srđan Blagojević decidió no tomarlo en cuenta este 2025. En ese sentido, el nombre del extremo sonó en Alianza Lima y en el conjunto rimense, pero finalmente tiene su destino definido y no es el Perú.

De acuerdo con el medio serbio Mozzart Sport, la directiva de Partizán tiene todo acordado para que Joao Grimaldo sea cedido a FC Juárez de la Liga MX de México por toda la temporada 2025. De esta manera, el seleccionado nacional continuará su carrera en el extranjero.

Joao Grimaldo irá a préstamo a FC Juárez por todo el 2025

El exfutbolista de Sporting Cristal seguirá su carrera en la Liga MX, específicamente en FC Juárez, que pagó al Partizán 100.000 euros por el préstamo por un año, con una opción de compra de casi 2 millones.

"Se trata de un préstamo pagado por valor de 100.000 euros para el periodo del 31 de diciembre, hasta cuyo momento el futbolista de 21 años jugará en otra dirección. Se ha ofrecido una opción de compra, con la que el club, sexto en la clasificación del recién iniciado Torneo Clausura de la Liga MX, podría asegurarse de forma permanente la firma de Grimaldo. En ese caso, pagaría 1.900.000 dólares al Partizán, lo que supone unos 1.830.000 euros", señala Mozzart Sport en su portal web.

Mozzart Sport afirmó que Joao Grimaldo irá a préstamo a FC Juárez de México. Foto: captura de Mozzart Sport

¿Cómo le fue a Joao Grimaldo en Partizán?

Desde su arribo al Partizán Belgrado a finales de julio del 2024, Grimaldo disputó un total de 10 partidos: 5 en la Superliga de Serbia, uno en la Copa de Serbia y 4 por la Conference League. De todos estos juegos, el futbolista de 21 años no pudo anotar goles ni proporcionar asistencias.

¿Joao Grimaldo pudo llegar a Alianza Lima?

Según Ana Lucía Rodríguez, periodista de L1 MAX, el cuadro íntimo no ofertó por el exjugador de Sporting Cristal ni inició conversaciones para poder ficharlo. Sin embargo, es un futbolista que es del gusto de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima.

"Gorosito en conferencia de prensa ha dicho que no tiene noticias de una posible llegada a Alianza Lima como refuerzo, pero por el lado de Franco Navarro sabemos que es un jugador que le gusta. Todavía no hay ningún acercamiento, simplemente es un gusto por el juego de Grimaldo", dijo en el programa 'L1 radio'.

¿Cuánto vale el pase de Joao Grimaldo?

En la página web especializada Transfermarkt, el valor de mercado actual de Joao Grimaldo es de un millón de euros. Esta cotización data de diciembre del 2024 y es inferior al pico máximo de 1,5 millones que alcanzó cuando fichó por el Partizán.