Fernando Pacheco viene ganando minutos con Sporting Cristal. A pesar de que fue expulsado en la Tarde Celeste 2025, el extremo peruano es una de las apuestas de Guillermo Farré para esta temporada. Ahora estará en el jugador ganarse la confianza del técnico y aferrarse a la titularidad de cara a la Liga 1 y la próxima edición de la Copa Libertadores.

Recordemos que Pacheco, hace algunas temporadas, deslumbró en el fútbol peruano por su velocidad y capacidad de cara al arco. Esto le sirvió para emigrar al fútbol de Brasil y además, los hinchas rimenses empezaron a compararlo con Kylian Mbappé por su parecido físico.

Fernando Pacheco habló sobre las comparaciones con Kylian Mbappé

En zona mixta, Fernando Pacheco fue consultado sobre las comparaciones que le hacen con Kylian Mbappé desde hace algunas temporadas. El popular 'Mpaché' se lo tomó de la mejor manera y dio una curiosa respuesta.

"Es algo que me pusieron en el 2019. No me causa problema la verdad, no hay ninguna incomodidad. Hay que creérsela", declaró entre risas para los medios nacionales.

Fernando Pacheco busca resurgir en Cristal tras su etapa en Cristal

La carrera de Fernando Pacheco Rivas no se ha limitado a las fronteras peruanas. Sus aventuras en el extranjero le han permitido adquirir una experiencia invaluable y crecer como futbolista.

Su primera experiencia internacional fue en Brasil, donde fichó por el Fluminense. A pesar de no contar con muchos minutos, la oportunidad de jugar en un equipo de gran tradición le permitió adaptarse a un nuevo estilo de juego y competir a un alto nivel.

Posteriormente, Pacheco fue cedido al FC Emmen, en la Eredivisie holandesa. Esta experiencia le permitió conocer una liga más física y competitiva, donde tuvo la oportunidad de enfrentar a equipos de gran nivel. A pesar de que su paso por el fútbol holandés fue breve, le sirvió para seguir madurando como futbolista.

Tras sus experiencias en el extranjero, Pacheco regresó a Sporting Cristal, donde ha demostrado un nivel superior. Su paso por Brasil y Holanda le ha permitido mejorar su juego en aspectos como la velocidad, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación.