El reciente sorteo del playoff de la Champions League dejó un enfrentamiento de alto voltaje entre Manchester City y el Real Madrid. Pep Guardiola, director técnico del equipo inglés, compartió su reacción ante este esperado cruce, que promete ser otro capítulo emocionante en la historia reciente de ambos clubes. El español señaló que deberán enfrentarse a los merengues una vez más, lo que pareció no agradarle en lo absoluto. El entrenador español también destacó la complejidad del cruce y el exigente calendario que su equipo deberá afrontar en las próximas semanas.

El técnico de los ‘ciudadanos’ también hizo hincapié en la gran dificultad que iba a tener en esta instancia de la Champions, pues iba a jugar contra Madrid o Bayern Múnich. Asimismo, expresó su preocupación por el apretado calendario que se avecina y no ocultó su descontento con la programación de los partidos.

PUEDES VER: Pep Guardiola realizó inesperada mención a Lima para explicar remontada del Manchester City ante Chelsea

Pep Guardiola protesta por nuevo partido contra Real Madrid

Previo al partido contra Arsenal por la Premier League, Pep Guardiola ofreció una conferencia de prensa donde dio su opinión sobre el emparejamiento que le tocó a Manchester City por la Champions League, pues deberá enfrentar nuevamente al Real Madrid. El extécnico del Barcelona hizo notar las diversas ocasiones en que tuvo que jugar contra el cuadro español durante los últimos años.

“Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid”, apuntó Pep, quien hace poco renovó su contrato con Manchester City hasta 2026. Asimismo, el estratega expresó cuan difícil será este cruce, pues de no haber enfrentado a la Casa Blanca, se hubiera visto las caras contra Bayern Múnich.

“Tanto el Bayern como el Madrid eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid”, apuntó. Por otra parte, fue contundente al demostrar su enojo por el apretado calendario que tiene en este inicio de 2025: “El problema es que en el medio tenemos que jugar contra el Newcastle, siempre ha sido muy amable con el calendario durante muchos, muchos años”, añadió.

Guardiola critica la rigidez del calendario en la Premier League

Pep Guardiola no se detuvo en su análisis y criticó la rigidez del calendario en la Premier League. “¿Crees que va a cambiar? Las cadenas deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes de Champions para tener más descanso”, afirmó el técnico del City, que evidenció su frustración con la situación.

Posibles refuerzos para el City

En medio de esta situación, el Manchester City está evaluando la posibilidad de volver a inscribir al Balón de Oro, Rodri, para esta fase del torneo. Sin embargo, Guardiola evitó pronunciarse al respecto: “No lo sé, no voy a discutir eso ahora mismo”. La llegada de refuerzos recientes podría ser clave para enfrentar este desafío ante el Real Madrid, en lo que promete ser otra eliminatoria inolvidable.

El camino del Real Madrid hacia el enfrentamiento

El Real Madrid, por su parte, también se enfrenta a un calendario complicado antes de su viaje a Inglaterra. Deberá medirse contra el Leganés en la Copa del Rey y luego enfrentarse al Atlético de Madrid en LaLiga. La acumulación de encuentros podría influir en el rendimiento de los dirigidos por Carlo Ancelotti en este decisivo enfrentamiento.