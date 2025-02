Universitario continúa con su preparación de cara a la temporada 2025, pero los recientes cambios en su plantel generaron incertidumbre entre los hinchas. La salida de Rodrigo Ureña al fútbol argentino dejó un vacío importante en el mediocampo, lo que obligará a Fabián Bustos a buscar alternativas, las cuales no se tardaron en llegar. En el amistoso contra ADT, el cual perdieron por 1 a 0 un día después de confirmarse la salida del ‘Pitbull’, el estratega probó a quien podría ocupar su lugar para el nuevo año.

Este encuentro también estuvo marcado por la ausencia de tres futbolistas importantes, lo que llevó al entrenador a realizar ajustes tácticos inesperados. A pesar del resultado adverso, el partido permitió evaluar el rendimiento de los jugadores y ensayar nuevas opciones a muy poco para el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿Quién fue el reemplazo de Rodrigo Ureña en el amistoso de Universitario?

Tras la partida de Rodrigo Ureña a Belgrano de Córdoba, Universitario enfrenta la desafiante tarea de encontrar un sustituto idóneo en la contención. Bajo esta premisa, en el amistoso disputado el último sábado contra ADT, Fabián Bustos optó por modificar la alineación y darle minutos a jugadores que podrían tomar el rol del mediocampista chileno.

De esta forma, el estratega argentino optó por ubicar a Horacio Calcaterra en la primera línea de volantes, tal como lo hizo en el amistoso contra Inter Miami, donde ‘Calca’ reemplazó a Ureña en el segundo tiempo. Gustavo Peralta lo reveló así en sus redes sociales: El once de la U que arrancó hoy en el amistoso ante ADT fue el siguiente: Britos, Inga, Riveros, Di Benedetto, Calcaterra, Polo, Pérez Guedes, Costa, Reyna, Valera y Churín.

Bustos podría intentar suplir al chileno con las opciones que tiene en el plantel, como el propio Calcaterra o Jorge Murrugarra, quien empezó a tener continuidad como defensor en los primeros partidos de la ‘U’ en el 2025. De no sentirse satisfecho, no se descarta que el técnico pida la contratación de un nuevo refuerzo.

Fabián Bustos no pudo contar con tres jugadores en derrota de Universitario contra ADT

El amistoso ante ADT no solo dejó una derrota para Universitario, sino también ciertas preocupaciones por las ausencias en su plantel. Tres jugadores claves no participaron en el encuentro, lo que obligó a Bustos a replantear su esquema táctico. Aldo Corzo, Gustavo Dulanto y José Rivera no fueron parte del duelo debido a molestias físicas.

PUEDES VER: Desmienten que salida de Rodrigo Ureña de Universitario a Belgrano se haya debido a pelea con Fabián Bustos

Por este motivo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlos y priorizó su recuperación con miras al inicio de la Liga 1 y la participación en la Copa Libertadores. La ausencia de estos futbolistas condicionó el rendimiento del equipo, que no logró imponerse ante ADT, que ganó con el solitario gol de Fernando Bersano.

Bustos aprovechó el partido para darle rodaje a jugadores menos habituales y evaluar nuevas opciones en diferentes posiciones. Pese al resultado adverso, el encuentro sirvió como una prueba clave para definir el equipo titular de cara a la competición oficial.

Rodrigo Ureña dejó sentido mensaje de despedida de Universitario

Rodrigo Ureña decidió cerrar su etapa en Universitario para continuar su carrera en el fútbol argentino. Su traspaso a Belgrano de Córdoba fue confirmado recientemente, y el mediocampista chileno asistió a Campo Mar, donde se llevó a cabo el encuentro de preparación contra ADT, para despedirse de sus compañeros.

“La verdad estoy contento por este paso en mi carrera. A la vez estoy agradecido a lo que ha sido Universitario conmigo y mi familia, fueron siempre muy respetuosos, me dieron su cariño. Hoy estuve despidiéndome de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes. Estuve con Ferrari también agradeciéndole su gestión. Desde que llegué al club, su gestión fue buena”, inició el chileno.

PUEDES VER: La razón por la que Universitario puede contratar otro extranjero tras la abrupta salida de Rodrigo Ureña a Belgrano

“Me voy agradecido, contento y con las puertas abiertas. Fue un día lleno de emociones, especial, porque no es fácil despedirse de un club que ha sido mi casa. Yo me preocupé de dar lo mejor de mí, de entregar el máximo y no bajar los brazos, ese es el espíritu de la institución”, añadió.

“Les deseo lo mejor a mis compañeros, sé que lo van a hacer bien, hay una calidad de jugadores excepcionales y eso lo han venido demostrando. Me pone muy contento estar en esta situación el día de hoy. Las puertas están abiertas, es un club que me ha dado mucho. Soy consciente de lo que genera el club, el cariño es mutuo”, declaró a su salida.