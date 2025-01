Este miércoles 29 de enero, Boca Juniors se enfrentará a Unión por la fecha 2 de la Primera División de Argentina. Para este compromiso, el conjunto de Fernando Gago presenta varias bajas. Una de las más polémicas ha sido la de Luis Advíncula. Desde dicho país, aseguran que el lateral peruano se perderá el duelo por estar cansado.

La información fue brindada por el periodista Diego Monroig de la cadena internacional ESPN. De acuerdo a su relato, Advíncula no presenta ninguna lesión y la razón por que la no estará en el próximo duelo de Boca Juniors es por una fatiga.

Luis Advíncula no jugará en el Boca Juniors vs Unión por estar cansado

"Ayer le hicieron estudios a Advíncula. Recuerdan que Advíncula se tomó el posterior izquierdo. Bueno, salió del partido, le hicieron estudios y no tiene nada. Me dijeron que no viaja porque está cansado. Es cansancio", acotó el comunicador.

Esto, como era de esperarse, generó la molestia de varios hinchas de Boca Juniors y así lo manifestaron en sus redes sociales. La mayoría consideraba que no es justificación adecuada para ausentarse del próximo partido. "Pero acaba de empezar el campeonato", "Cansancio y solo jugó una fecha", "Esto es Boca, muchachos. El que no quiere jugar que se vaya" y "Ponle un poco de voluntad" fueron algunas reacciones.

Luis Advíncula y su relación con Carlos Palacios, flamante fichaje de Boca Juniors

En conferencia de prensa, Carlos Palacios, reciente fichaje de Boca Juniors comenzó hablando sobre sus objetivos con el club argentino. El jugador de la Roja fue claro al mencionar que anhela levantar la Copa Libertadores y ser protagonista durante su estadía en el equipo.

"Todos los jugadores tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores. Eso es lo máximo que hay acá en Sudamérica, entonces, todos tenemos ese sueño, de ya comenzar a jugar y hacer el mejor papel posible", declaró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre su relación con Luis Advíncula, Palacios confesó que se llevan muy bien. Incluso, contó que el lateral de 34 años lo bromea con la histórica rivalidad entre Perú vs Chile.

"Con Luis Advíncula me llevó bien, nos hemos enfrentado un par de veces, hay una buena relación y siempre está ahí jo**. con el Chile - Perú también. Me llevó super bien con él, me ha tratado de una gran manera, es una super buena persona que respeto mucho como jugador y como persona es maravilloso", agregó.