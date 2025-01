Boca Juniors viene preparándose para lo que será la temporada 2025. Para esta nueva campaña, el equipo de Fernando Gago se ha armado en las distintas posiciones. Uno de los que llegó al elenco argentino es Carlos Palacios. El chileno tuvo una buena temporada con Colo-Colo, lo cual le permitió dar el gran salto a uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

En Boca Juniors, Palacios ha coincidido con Luis Advíncula, quien ya lleva 4 temporadas en la institución. Al respecto, el jugador chileno ha contado cómo viene siendo su relación con el futbolista peruano y su proceso de adaptación al camerino xeneize.

¿Cómo es la relación de Carlos Palacios con Luis Advíncula en Boca Juniors?

En conferencia de prensa, Carlos Palacios comenzó hablando sobre sus objetivos con Boca Juniors. El jugador de la selección chilena fue claro al mencionar que anhela levantar la Copa Libertadores y ser protagonista en el conjunto argentino.

"Todos los jugadores tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores. Eso es lo máximo que hay acá en Sudamérica, entonces, todos tenemos ese sueño, de ya comenzar a jugar y hacer el mejor papel posible", declaró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre su relación con Luis Advíncula, Palacios confesó que se llevan muy bien. Incluso, contó que el lateral de 34 años lo bromea con la histórica rivalidad entre Perú vs Chile.

"Con Luis Advíncula me llevó bien, nos hemos enfrentado un par de veces, hay una buena relación y siempre está ahí jo**. con el Chile - Perú también. Me llevó super bien con él, me ha tratado de una gran manera, es una super buena persona que respeto mucho como jugador y como persona es maravilloso", agregó.

¿Quién es Carlos Palacios, compañero de Advíncula y flamante fichaje de Boca?

Carlos Palacios es un joven talento chileno que viene demostrando buenas actuaciones en el fútbol sudamericano. Desde sus inicios en Unión Española, su habilidad con el balón y su visión de juego lo han destacado como una de las promesas más brillantes del continente.

Su paso por clubes como Internacional y Colo-Colo le permitió sumar experiencia y consolidarse como un jugador clave en cada equipo. Actualmente, defiende los colores de Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de Argentina, donde ha mostrado un gran nivel y se ha ganado el cariño de la hinchada.

Palacios se caracteriza por su gran técnica individual, su capacidad para desbordar a los rivales y su visión de juego. Además, su versatilidad le permite jugar en distintas posiciones del ataque, lo que lo convierte en un jugador muy completo.

Con la Selección Chilena, Palacios también ha tenido oportunidades de demostrar su talento. Su juventud y su proyección lo convierten en una pieza fundamental para el futuro de la Roja.