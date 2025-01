Barcelona no tuvo compasión del Valencia y lo aplastó 7-1 por LaLiga

El FC Barcelona encendió su máquina y ayer no tuvo compasión para aplastar 7-1 al Valencia en el estadio Olímpico de Montjuic en encuentro válido por la jornada 21 de LaLiga y que le permite mantener esa tercera casilla del campeonato con 42 puntos.

El equipo de Hansi Flick necesitó solo un tiempo para asegurar los tres puntos. Frenkie De Jong (3’), Ferrán Tores (8’), Raphinha (14’), Fermín López (24’ y 45’ +4) fueron los aniquiladores del elenco che. En el complemento sería el turno de Robert Lewandowski (66’) y un gol en contra por parte de César Tárrega (75’) quienes sentenciaron un resultado de escándalo.

El tanto que marcó ayer el atacante polaco significó el número 100 en la era Flick desde su llegada en agosto de 2024. “Lewandowski ha jugado la segunda parte. Me encanta el hambre del equipo y cómo lo demuestra. El partido no se acaba con el 2 a 0. Para mí lo más importante son los puntos”, resaltó el alemán tras el partido.

Pero no fue al único elemento que le lanzó elogios. Fermín López marcó un doblete y para Flick fue el mejor de anoche. “A mí me encanta dar minutos a todos los jugadores, pero no es posible. En el centro del campo tenemos jugadores fantásticos. Fermín ha defendido muy bien y hoy ha estado increíble. Me ha hecho mucha ilusión verlo jugar así. Estoy muy contento”, remarcó.

En tienda catalán no hay mucho tiempo para descanso, ya que este miércoles reciben al Atalanta en la última fecha de la Fase Liga de la Champions.