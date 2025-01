Ruidíaz habla sobre su presencia en la selección peruana: "Es un capítulo cerrado en mi vida"

En una reciente entrevista concedida a Movistar Deportes, el delantero peruano Raúl Ruidíaz abordó su posible retorno a la selección peruana tras un largo periodo de ausencia. El peruano, quien fue pieza clave en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, expresó que, aunque por el momento considera esta etapa de su vida como una página cerrada, no descarta la posibilidad de regresar si logra recuperar un mejor nivel de juego.

El futbolista comentó que le gustaría volver a jugar en Universitario de Deportes y destacó la participación de delanteros como Alex Valera y el esfuerzo de José Rivera. "Si tuviera que elegir un club para jugar, sería la 'U'", dijo.

Raúl Ruidíaz revela su futuro en la selección peruana

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La selección es una página cerrada en mi vida", comentó Ruidíaz. El futbolista también subrayó la importancia de dar paso a las nuevas generaciones de jugadores, destacando que el futuro de la selección debe enfocarse en la sangre joven que pueda representar a Perú en los próximos mundiales.

Recordó con nostalgia su paso por la selección, asegurando que jugó con los mejores talentos del país en su época y que disfrutó cada momento al máximo. Además, enfatizó el impacto que tuvo para el país la clasificación al Mundial de Rusia 2018, considerándolo un momento significativo que llevó alegría a miles de peruanos y deportistas.

En cuanto a su presente y futuro inmediato, el delantero reveló que está concentrado en retomar su ritmo y mejorar su nivel futbolístico. Actualmente, se encuentra evaluando diversas ofertas de equipos, buscando la mejor opción para continuar su carrera profesional.

Ruidíaz asegura que nunca le hizo caso a las críticas

Durante la entrevista, el peruano también reveló que no le dio mucha importancia a las críticas por su estilo de juego o por la falta de goles durante su paso por la selección peruana. "Yo nunca le he hecho caso a las críticas. No veo televisión y veo poco fútbol", mencionó.

En ese sentido, alegó que la opinión de la gente no le afecta y que no puede tomarse el tiempo de leer todos los comentarios que escriben en redes sociales.

El futuro de Raúl Ruidíaz tras salir de Seattle Sounders de la MLS

Tras su salida de Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz se encuentra analizando algunas ofertas. El exfutbolista de Monarcas Morelia indicó que tiene propuestas de clubes de México y también de la MLS. Pese a contar con estas opciones, el delantero no confirmó a qué liga irá; sin embargo, aseguró que el movimiento para encontrar un nuevo club ya está en marcha.