¿A qué hora juegan PSG vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League 2024-25?

Este miércoles 22 de enero, el Parque de los Príncipes será el escenario de un emocionante enfrentamiento entre PSG vs Manchester City a partir de las 3.00 p. m. vía ESPN y Disney Plus, en el marco de la séptima fecha de la Champions League 2024-25. Ambos equipos, considerados favoritos para alzarse con el título, se encuentran en una situación complicada y necesitan urgentemente los puntos para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Con el PSG en la casilla 25 con 7 puntos y el Manchester City en el puesto 22 con 8. la presión está en aumento para ambos clubes que buscan asegurar su lugar entre los mejores ocho de Europa. El entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique, se mostró optimista ante el desafío que representa enfrentar a 'Pep' Guardiola. “Su filosofía futbolística es maravillosa, al igual que la mía. El Parc des Princes nos espera”, afirmó el técnico tras la victoria ante Lens en la Ligue 1. Este choque promete ser un verdadero espectáculo de estrategias y estilos de juego.

¿A qué hora juegan PSG vs. Manchester City?

Los horarios para seguir el partido entre PSG vs Manchester City son los siguientes:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Manchester City EN VIVO?

Los fanáticos de la Champions League podrán ver PSG vs. Manchester City EN VIVO a través de ESPN y Disney Plus.

Si no tienes suscripción en Disney Plus, pero no quieres perderte el PSG vs. Manchester City, podrás hacerlo totalmente gratis a través de La República Deportes. Aquí encontrarás una cobertura completa de la nueva fecha de la Champions League, con todos los detalles de la previa, así como el minuto a minuto del enfrentamiento.

PSG vs Manchester City: historial de enfrentamientos

Los últimos cinco enfrentamientos entre PSG vs Manchester City han sido muy disputados:

Manchester City 2-1 PSG

PSG 2-0 Manchester City

Manchester City 2-0 PSG

PSG 1-2 Manchester City

Manchester City 1-0 PSG

PSG vs Manchester City: pronóstico y apuestas

Las casas de apuestas ofrecen los siguientes pronósticos para el partido: