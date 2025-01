La insólita razón por la que Diego Churín no fue convocado al amistoso Universitario vs Once Caldas

Diego Churín no fue convocado para el amistoso entre Universitario de Deportes y Once Caldas, generando sorpresa entre los hinchas. El delantero argentino, que había anotado recientemente, no pudo ser parte del encuentro debido a problemas de salud. La ausencia de Churín se hizo evidente cuando Universitario presentó su alineación titular minutos antes del inicio del partido. A pesar de ser considerado como una opción de recambio, el jugador no figuró en la lista, lo que dejó a los aficionados con muchas preguntas sobre su estado.

Según información del periodista Gustavo Peralta, el '9' sufrió molestias estomacales que le impidieron estar presente en el partido. Se reportó que el jugador no se recuperó a tiempo tras haber ingerido algo que le cayó mal, lo que lo dejó fuera de la convocatoria.

La situación de Churín en el plantel

Diego Churín fue el único jugador del plantel que no participó en el amistoso contra Once Caldas. A pesar de que otros dos compañeros también presentaron infecciones estomacales, lograron recuperarse y fueron considerados para el encuentro. Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, quienes estaban en duda, recibieron el alta médica y jugaron durante los 90 minutos.

Desempeño de Universitario en el amistoso

Universitario de Deportes cerró su gira de pretemporada en Colombia con una derrota ante Once Caldas. El equipo merengue cayó por la mínima diferencia, con un gol del delantero boliviano Gilbert Álvarez en el minuto 70. Este resultado deja a Universitario con mucho por trabajar antes de su próximo compromiso, la Noche Crema 2025, programada para el 24 de enero.

La ausencia de Churín, quien había mostrado un buen desempeño en su reciente participación, plantea interrogantes sobre la profundidad del plantel y la capacidad de respuesta ante situaciones adversas. La delegación merengue regresará a Perú con la esperanza de mejorar su rendimiento en los próximos encuentros.

¿Cuándo juega Universitario vs Inter Miami?

El esperado enfrentamiento entre Universitario y Inter Miami se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de enero de 2025. La cita es en el Estadio Monumental de Lima, un escenario que está listo para albergar a miles de aficionados deseosos de presenciar este choque histórico.

El partido, programado para las 8.00 p. m. hora local, promete ser una experiencia vibrante, con ambos equipos preparados para dar lo mejor de sí. Para Inter Miami, es una oportunidad de seguir mostrando su nivel internacional, mientras que para Universitario representa una posibilidad de medirse contra un equipo liderado por el máximo referente del fútbol actual.

Precio de las entradas para el Universitario vs Inter Miami

Las entradas para este duelo de titanes ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial Ticketmaster. Los precios varían según las zonas del estadio, las cuales ofrecen diferentes opciones para que ningún aficionado se pierda esta experiencia única.