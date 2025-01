Alianza Lima ya tiene a sus 6 jugadores extranjeros para la temporada 2025. Sin embargo, hace algunos días, el cuadro blanquiazul tuvo un problema con el futbolista argentino Brian Farioli, quien no llegó a firmar contrato porque no pasó los exámenes médicos. Ante ello, el volante regresó a su país y señaló que demandará a los íntimos.

En las últimas horas, se conoció que el centrocampista volvió a pasar por la misma situación en otro club: en Aldosivi de la primera división argentina. Según la prensa de esa nación, el '10' no habría pasado las pruebas médicas y no ficharía por el Tiburón.

¿Por qué Brian Farioli no fichó por Aldosivi?

Según Mercado de Pases de Argentina , Brian Farioli estaba entrenando con Aldosivi y disputó un encuentro amistoso. Sin embargo, su incorporación se cayó debido a problemas físicos.

"Brian Farioli se había sumado a Aldosivi hace unos días, pero no pasó la revisión médica y no será refuerzo del Tiburón. El volante ofensivo quedó libre de Colón el 31 de diciembre", señaló este portal.

Brian Farioli demandará a Alianza Lima ante la FIFA

Durante su comunicación, Farioli también señaló que demandará a Alianza Lima contra la FIFA, pues entiende que su frustrado fichaje sería por motivos distintos a los deportivos, pues, según él, se encuentra 100% físicamente. Por otra parte, indicó que, previo a su llegada al Perú, ya se encontraba en la pretemporada del club argentino, pues había recibido el alta médica para entrenar.

“100%. Totalmente voy a la FIFA, sin duda. Yo entrené todos estos días con Colón y cuando ya estaba cerrada la operación para ir a Alianza me desvinculé y ejecutamos la cláusula”, manifestó el volante.

“Yo quería entrenar rápido y ellos me dijeron para ver los estudios, en los que todo había salido perfecto. De hecho, uno de los médicos que me atendió era argentino y me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. Resulta que después pasaron cosas”, agregó.

¿Qué dijo José Bellina sobre las declaraciones de Brian Farioli tras no firmar por Alianza Lima?

Ante las palabras de Brian Farioli, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, desmintió que el argentino haya firmado contrato con el equipo nacional.

"Es falso lo que él (Brian Farioli) menciona, no existe contrato. Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato. En la misma carta, y en cualquier carta oferta, el club y el futbolista se deben poner de acuerdo en los documentos a firmar a partir de la misma. Si el futbolista no pasa los exámenes médicos, no hay nada en qué ponerse de acuerdo", declaró para RPP.

¿En qué clubes ha jugado Brian Farioli?