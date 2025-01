Tras regresar a Argentina, Brian Farioli sostuvo comunicación con Exitosa Deportes y desmintió la versión de Alianza Lima, que indicó que el volante no estaba 100% físicamente. Luego que uno de los médicos de Colón de Santa Fe sostuviera que su exjugador había recibido el alta médica, Farioli se encargó de confrontar la versión de la institución blanquiazul, que desistió de ficharlo luego que no aprobara los exámenes médicos.

El también exfutbolista de Central Córdoba reveló que sí firmó un contrato con Alianza Lima, el cual tenía la rúbrica de José Bellina, gerente deportivo de la institución, y que el mismo no detalló que su contratación dependía de que pasara las pruebas médicas. Asimismo, señaló que irá a la FIFA con el objetivo de hacer respetar el acuerdo y que su abogado ya se está encargando de ello.

Brian Farioli asegura que firmó contrato con Alianza Lima

El último lunes 6 de enero, Brian Farioli sostuvo una entrevista con Exitosa Deportes, donde aseveró que firmó un contrato con Alianza Lima previo a su llegada al país. Además, indicó que dicho contrato tenía la rúbrica del gerente deportivo de la institución, José Bellina, y que en ninguna parte se especificó que su incorporación estaba condicionada a que pasara satisfactoriamente los exámenes médicos.

“Yo firmé un contrato antes de llegar al club y en ese contrato no se habló nunca de ninguna revisión médica ni nada por el estilo. El documento estaba firmado por José Bellina”, aseveró el volante argentino de 26 años que iba a llegar a La Victoria procedente de Colón de Santa Fe.

Brian Farioli demandará a Alianza Lima ante la FIFA

Durante su comunicación, Farioli también señaló que demandará a Alianza Lima contra la FIFA, pues entiende que su frustrado fichaje sería por motivos distintos a los deportivos, pues, según él, se encuentra 100% físicamente. Por otra parte, indicó que, previo a su llegada al Perú, ya se encontraba en la pretemporada del club argentino, pues había recibido el alta médica para entrenar.

“100%. Totalmente voy a la FIFA, sin duda. Yo entrené todos estos días con Colón y cuando ya estaba cerrada la operación para ir a Alianza me desvinculé y ejecutamos la cláusula”, agregó Brian Farioli, quien iba a llegar al club ‘íntimo’ por pedido expreso de Néstor Gorosito.

“Yo quería entrenar rápido y ellos me dijeron para ver los estudios, en los que todo había salido perfecto. De hecho, uno de los médicos que me atendió era argentino y me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. Resulta que después pasaron cosas”, señaló.

Días antes, el periodista de ‘A presión’, Marcello Merizalde, adelantó que el futbolista iba a acudir a instancias internacionales debido a que está en perfecta condición física. “Brian Farioli intimó a Alianza Lima. Pide que se le firme el contrato, pues el jugador aduce ‘estar en perfecto estado clínico’. En caso de no hacerlo, en un plazo de 5 días, el argentino indicó que demandará al club ante FIFA por ‘daños y perjuicios’”, apuntó.

Alianza Lima asegura que no firmó contrato con Brian Farioli

Pese a lo dicho por el futbolista argentino, Alianza Lima responde y asegura que ello nunca pasó. Gerson Cuba, periodista de Ovación, indicó en su cuenta de X que lo que se firmó fue una carta oferta, en la cual se hace mención a la cláusula. “A las declaraciones de Brian Farioli en Radio Exitosa. Desde Alianza Lima me cuentan que no es un contrato y es una carta oferta donde se menciona la cláusula”, apunta el comunicador.