El pasado jueves 16 de enero, la selección peruana anunció la salida de Jorge Fossati como técnico. A raíz de esto, se viene especulando que Ángel Comizzo puede asumir las riendas de la Bicolor para lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ante ello, el estratega argentino sorprendió al aparecer en las instalaciones de la Videna este viernes 17 de enero.

¿La razón? Sucede que Atlético Grau de Piura, bajo las órdenes de Comizzo, entrenó en ese lugar. "Hoy el plantel de Atlético Grau comandado por Ángel Comizzo, se entrenó en Videna. Los albos debutan en la Liga1 ante Ayacucho en Piura", informó el comunicador Marcello Merizalde.

¿Qué dijo Ángel Comizzo sobre dirigir a la selección peruana?

En una entrevista que brindó hace algunas semanas, Ángel Comizzo mostró su deseo de dirigir a la selección peruana, pero puso una fuerte condición.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de poder salir de este pozo", indicó,

"Hoy Bolivia está por encima nuestro. Hay un ejemplo muy claro, ellos posicionaron dos equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros no podemos pasar la primera fase. Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no le aprovechó tampoco. Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú. Hablo así porque yo me siento parte de esto y me siento muy arraigado. Me duelen muchas cosas que pasan", agregó el exjugador de River Plate.

FPF anunció salida de Jorge Fossati mediante comunicado

En las redes sociales, la FPF emitió un comunicado, en el que confirmó la salida de Jorge Fossati y le agradeció por el compromiso mostrado.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, luego de arribar a un mutuo acuerdo, el profesor Jorge Fossati no continuará como Director Técnico de la Selección Peruana de Fútbol. Nuestra institución expresa su agradecimiento al profesor Fossati ya su comando técnico por el compromiso mostrado durante el tiempo que estuvo a cargo de nuestra Selección, deseándole los mayores éxitos en sus proyectos futuros", se puede leer en este documento.

"En los próximos días la FPF anunciará al nuevo Director de Fútbol, con quien se definirá la elección de un nuevo Comando Técnico para la Selección Absoluta. De esta manera, continuaremos con nuestro plan de reestructuración y renovación institucional. Agradecemos a la hinchada por su apoyo incondicional y nos comprometemos a seguir trabajando por nuestra Bicolor y por un fútbol cada vez más competitivo", agregó este ente.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Fossati en Perú?

Hasta el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de entrenador de la Bicolor para lo que queda de este proceso clasificatorio. Sin embargo, algunos nombres vienen sonando.