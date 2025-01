Universitario mostró una buena cara en su primer amistoso de pretemporada ante Junior de Barranquilla en el torneo Serie Colombia. En este partido, Diego Churín, flamante '9' extranjero del conjunto de Fabián Bustos, se estrenó con un golazo de zurda desde fuera del área. Sin embargo, minutos antes, falló una clara ocasión solo frente al arco, acción que despertó las comparaciones con Diego Dorregaray, exdelantero del conjunto merengue en el año de su centenario que no tuvo un paso exitoso en Ate.

Por ello, Mauro Cantoro, exdelantero de Universitario, se pronunció en contra de las comparaciones entre ambos atacantes por el desempeño del argentino en el amistoso en Colombia. Churín, quien anotó un gol en su debut, fue objeto de críticas por una clara ocasión fallada en la victoria por 3-1 ante el Tiburón. A pesar de la buena actuación del equipo, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el rendimiento del exgoleador de Cerro Porteño de Paraguay, lo que llevó al 'Toro' a expresar su descontento en el podcast ‘Desmarcados’.

Mauro Cantoro defiende a Churín tras su debut en Universitario

El exjugador crema resaltó que las comparaciones con Dorregaray son injustas y que Churín tiene el potencial para destacar en el fútbol peruano.

"Demasiado exagerado. Es la mala costumbre de acá. 'La 'U' le hubiera hecho 20 goles a Emelec', o 'Alianza Lima es humo'... muchas comparaciones, cada uno hace su tema. No puedes comparar a Dorregaray con Churín y hay que ver. Ojalá que le vaya bien. Dorregaray, mal que mal, tuvo poco tiempo porque no llegó a las expectativas", apuntó en el citado programa de YouTube.

Diego Churín se estrenó con gol en Universitario. Foto: Universitario/X

En respuesta a los cuestionamientos, Cantoro celebró que Churín haya anotado en su estreno con camiseta crema porque, de lo contrario, las críticas pudieron ser más destructivas.

"Menos mal que hizo el gol, y me ha sorprendido la reacción de la gente. En la jugada creo que pudo haber definido de primera. Imagínate si después no remendaba eso con este gol. (...) La talla que tiene, si lo metes en el área y le tiras centro... hoy en el fútbol local no digo que se pasea, porque no me gusta esa palabra, pero si le agarra el gustito a hacer goles de cabeza... ", añadió el 'Toro'.

Próximos compromisos de Universitario

Tras la victoria ante Junior, Universitario se prepara para enfrentar a Once Caldas el 18 de enero. Posteriormente, el equipo regresará a Lima para la Noche Crema 2025, en la que se presentará a la plantilla que competirá en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Este evento incluirá un partido contra la selección de Panamá el 24 de enero, seguido de un encuentro histórico contra Inter Miami el 29 de enero.

Universitario vs Inter Miami: precios de las entradas

Estos son los precios de las entradas del partido Universitario vs Inter Miami, que contará con la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, en la plataforma Ticketmaster.