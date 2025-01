Hace algunas semanas, Universitario confirmó la llegada de Diego Churín para la próxima temporada. El conjunto crema estaba en la búsqueda de un '9' para afrontar la Copa Libertadores 2025 y encontró en el delantero de 35 años a su candidato ideal. Sin embargo, la hinchada no recibió de la mejor manera su fichaje.

Sucede que el pasado reciente de Churín no es completamente alentador. Una serie de lesiones y su baja cuota goleadora generó cierta incertidumbre entre los fanáticos. A propósito, antes de recalar en la 'U', el artillero tuvo la posibilidad de ir a Olimpia, pero el club lo rechazó.

PUEDES VER: Santos descarta gira internacional donde estaba Universitario porque incluyeron un equipo que merma la calidad técnica

¿Por qué Olimpia rechazó a Diego Churín, flamante fichaje de Universitario?

En conversación con Monumental AM 1080, Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, reveló que Diego Churín fue ofrecido a Olimpia. Sin embargo, reconoció que lo rechazaron porque no entraba en los planes del club para el 2025.

"A Diego Churín nos lo ofrecieron en varias oportunidades, pero no es lo que buscamos. Un gran jugador, pero no lo buscamos", confesó el mandamás sobre el traspaso del atacante.

Asimismo, enfatizó en que la institución busca a jugadores de alto nivel. "Nosotros solemos hablar con 'nombres inalcanzables', hacemos llegar propuestas y a veces, el proyecto deportivo de Olimpia convence, a pesar de no alcanzar las expectativas económicas", añadió.

Diego Churín ya fue oficializado en Universitario. Foto: X/Universitario.

¿Por qué Universitario fichó a Diego Churín? Jean Ferrari responde

Jean Ferrari no dejó dudas al responder por qué Universitario optó por Diego Churín como el refuerzo ideal para la temporada 2025. En entrevista con ‘Desmarcados’, programa del canal de YouTube Denganche, señaló que la elección no fue casualidad y que el perfil del argentino encaja perfectamente con las necesidades del equipo.

“Sabíamos que necesitábamos un jugador posicional, con una característica parecida a la de (Alex) Valera. Eso era lo que nosotros estábamos buscando, porque era lo que sentíamos que necesitábamos, tanto Fabián (Bustos) como la dirección técnica, en este caso Manuel (Barreto), y la secretaría deportiva empezó con la búsqueda”, detalló.

“Hay una cantidad de variables que te hacen ver que el análisis no es simplemente si juega bien o mal, si hace goles o no. No es tan sencillo como muchos creen. Algunos piensan que esto es como jugar al play y esto no es así”, comentó.